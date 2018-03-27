В Магнитогорске диабетиков не обеспечивали инсулиновыми шприцами 

Пациенты с диагнозом «сахарный диабет» поликлиники № 2 МАУЗ «Городская больница № 3» г. Магнитогорска не были обеспечены в полном объеме медицинскими изделиями — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
После обращения горожан прокуратура Правобережного района Магнитогорска провела проверку законодательства об охране здоровья и обороте лекарственных средств в поликлинике №2 МАУЗ «Городская больница №3». Сотрудники прокуратуры установили, что пациентов поликлиники с диагнозом «сахарный диабет» не обеспечили в полном объеме инсулиновыми шприцами, иглами и средствами диагностики.
Добавим, что прокурор внес главному врачу городской больницы № 3 представление об устранении нарушений федерального законодательства.