В Екатеринбурге запретят парковку на двух улицах, чтобы их было проще убирать

Ещё на двух улицах в Екатеринбурге запретят парковаться.

— Для уборки улиц в первом полугодии 2018 года дорожными службами будут установлены знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» на участке улицы Бажова от Шарташской до Шевченко, а также на Рябинина от Краснолесья до Сахарова, — сообщили в мэрии.

В январе мы писали о планах администрации запретить парковку сразу на семи улицах, большая часть из которых находятся в центре Екатеринбурга. В марте в этот список попали ещё пять улиц.