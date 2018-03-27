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В Екатеринбурге запретят парковку на двух улицах, чтобы их было проще убирать
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В Екатеринбурге запретят парковку на двух улицах, чтобы их было проще убирать 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Ещё на двух улицах в Екатеринбурге запретят парковаться.
— Для уборки улиц в первом полугодии 2018 года дорожными службами будут установлены знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» на участке улицы Бажова от Шарташской до Шевченко, а также на Рябинина от Краснолесья до Сахарова, — сообщили в мэрии.
В январе мы писали о планах администрации запретить парковку сразу на семи улицах, большая часть из которых находятся в центре Екатеринбурга. В марте в этот список попали ещё пять улиц.
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