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На уборку улиц в Екатеринбурге потратят 280 миллионов рублей
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На уборку улиц в Екатеринбурге потратят 280 миллионов рублей 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
Уборка городских улиц обойдется мэрии Екатеринбурга в 280 млн рублей. На эти деньги власти уральской столицы плоанируют закупить новую уборочную технику. об этом сообщает в среду, 28 марта, «АиФ-Урал».
В 2018 году городские власти планируют частично обновить парк уборочной техники. Об этом сообщил глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб в эфире программы «Открытая студия». Мэрия закупит порядка 50 машин для летней и универсальной уборки. Так, в их числе — большие и малые вакуумные уборочные машины, комбинированные дорожные машины (КДМ), механизированные пылесосы «Бродвей» и другая спецтехника. Для их закупки мэрия потратит 280 млн рублей.
«В этом году мы приобретаем новую технику. В апреле должна быть первая поставка. Возможно, часть техники мы успеем задействовать уже во второй половине апреля. В этом году технику мы тратим 280 миллионов рублей на приобретение техники», —сообщил Александр Якоб.
Напомним, до этого стало известно о том, что в конце ноября 2017 года администрация Екатеринбурга планировала закупить 66 единиц спецтехники, необходимой для уборки улиц в преддверии матчей Чемпионата мира по фцтболу. Однако позже специалисты выяснили, что выделенных 280 млн рублей хватит только на 50-51 машину. Примерно поровну эта техника будет распределена между семью ДЭУ.
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