Ряд военных объектов США получил подозрительные посылки, в том числе со взрывчаткой

Чрезвычайные меры были приняты на ряде военных объектов США в связи с получением подозрительных посылок, содержащих в том числе взрывчатые вещества, сообщает. Все случаи произошли на объектах, расположенных в окрестностях Вашингтона.

В частности, посылки были направлены в отряд саперов, дислоцированный в Форт-Белвуре (штат Виргиния). Пакет содержал порох и продукты сгорания, рассказал журналистам официальный представитель сухопутных сил США Майкл Говард

"Проведенное рентгеновское исследование показало на наличие [навигационной системы] GPS и самодельного запала. Предмет был передан [на экспертизу] в целости, сведений о пострадавших нет", — добавил он.

За несколько часов до этого еще один пакет был доставлен в Национальный университет обороны в Форт-Макнейр в Вашингтоне, округ Колумбия . Посылка содержала взрывчатые вещества. После обнаружения пакета из здания эвакуировали всех людей. Однако в конечном итоге выяснилось, что посылка не представляет опасности.

Также аналогичные посылки были получены ЦРУ и военно-морским фондом поддержки в Далгрене (штат Виргиния). Сведений о пакете, предназначенном для ЦРУ, у журналистов нет.

В частности, они намерены установить содержимое всех посылок, а также того, кто их рассылал. По данным

The Hill, власти не верят, что за произошедшим может стоять тот же человек, который ранее был признан ответственным за организацию

серии взрывов

в столице штата Техас городе Остин. Он рассылал посылки с бомбами, в результате чего погибли два человека, еще несколько пострадали, напоминает СМИ. На прошлой неделе преступник был установлен, но в ходе задержания погиб. По некоторым данным, он подорвал себя. Полиция установила, что злоумышленником был 24-летний мужчина по имени Марк Энтони Кондитт.