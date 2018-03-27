Ловля краба в мутной воде

Для друзей главы Росрыболовства на безрыбье и краб — рыба.

Клёвое место чиновника

У главного чиновника страны по рыбе — хороший улов.

1 марта заместитель министра сельского хозяйства (и по совместительству глава Федерального агентства по рыболовству Минсельхоза Илья Шестаков формально должен был отметить новоселье. Во всяком случае, именно в этот день Росреестр поставил на учет его трехэтажный жилой дом в Новой Москве площадью 396,3 м2 и (бонусом) отдельно стоящую двухъярусную баню (еще 125,3 м2).

Правда, строительство завершилось немного (а пожалуй, что и много) раньше. Судя по записям в Росреестре, деревянную баню поставили еще в прошлом году, а дом завершили вообще в 2016-м. Просто хозяин то ли не спешил регистрировать (и декларировать) новостройку, чтобы банально сэкономить на налогах, то ли все это время тщательно занимался отделкой, чтобы не осрамиться скромностью перед соседями. Соседи ведь у замминистра подобрались под стать его статусу.

Укрывшийся в лесу коттеджный поселок «Северянин» в 20 км от МКАДа по Калужскому шоссе считается закрытым, элитным… Словом, газпромовским. Тут действительно обосновались многие топ-менеджеры монополии, а прямо через забор от Шестакова поселился сам Путин. Нет, не Владимир — Михаил. Так зовут двоюродного племянника нового президента России, что тоже довольно солидно: вот уже 10 последних лет Михаил Евгеньевич трудится заместителем председателя правления «Согаз»

Недавно в «Северянине» на продажу был выставлен дом той же площади, что у Ильи Шестакова, только без бани и на чуть меньшем участке. Продавец просит за него 180 млн рублей. Новостройка чиновника по идее должна стоить не меньше. Чтоб мы так жили на одну зарплату.

Досье:

Шестаков Илья Васильевич

Илья Шестаков // Фото: Global Look Press

Родился в 1978 году в Ленинграде в семье спарринг-партнера Владимира Путина по дзюдо. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. В 23 года стал заместителем начальника управления кредитов «Газпрома» . С 2009 года работает в структурах Минсельхоза. В 2011 году был назначен заместителем министра сельского хозяйства, с 2014 года возглавляет Росрыболовство. Обладатель почетной грамоты президента Российской Федерации и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Женат, трое детей.

Но смотрим декларацию главного рыбака страны. Его официальную декларацию об имуществе и доходах, размещенную на сайте Минсельхоза. Нет там ни дома такого, ни бани. Есть только скромное «нeзaвepшeннoe cтpoитeльcтвo 208,9 м2». А другого завершенного и незавершенного строительства нет, тем более вдвое большей площади. И немудрено. В 2016 году годовой доход Ильи Шестакова составил всего 3,7 млн рублей, годом раньше — 3,9 млн, раньше — еще меньше. Словом, лет 50 пришлось бы вкалывать замминистра, чтобы, затянув пояс, заработать на 180-миллионное новоселье.

А ведь ему приходится еще и проценты по 20-летней ипотеке за этот дом отдавать. И еще оплачивать ипотеку за давным-давно купленную квартиру на Мичуринском проспекте в Москве. Правда, квартиры такой площади (104,2 м2) в декларации Шестакова тоже почему-то до сих пор нет. Хотя надо очень постараться, чтобы о такой недвижимости «позабыть». Как пишут риелторы, «дом индивидуальной планировки (для работников „Газпрома“), дорогие отделочные материалы, прекрасный вид из окон на МГУ , двойная вооруженная охрана дома и территории, своя поликлиника, постоянная группа садовников во дворе…» Рыночная стоимость аналогичного жилья тоже соответствующая — миллионов 30. При этом Илья Шестаков декларирует и другие квартиры, еще большего метража — 107,8 и 152,5 м2.

Может, чиновника супруга содержит? Ну, бывает так: муж на госслужбе, жена на хозяйстве. Так нет, не содержит: у нее вообще официально 20 тысяч в месяц, только на помады и хватит. Папа 39-летнего чиновника, по его декларациям за 2006–2015 годы, тоже не тянет на миллиардера. Формально.

Конечно, на вопрос, откуда у честного чиновника такие средства, всегда можно ответить: это не взятка, а просто кредит взял. И причем не один. В самую пору посочувствовать: на одну официальную зарплату Шестакову, наверное, только на еду и проценты по ипотеке приходится вкалывать, а не заниматься элитным строительством в Новой Москве.

Так откуда все-таки деньги на новоселье? С какого морского дна?

Цифра:

120 млрд рублей составляет годовой оборот легального рынка краба в России

Краб гниет с головы

Пока глава Росрыболовства достраивал свой трехэтажный особняк в элитном КП, в Москве в конце февраля экстренно собрался Всероссийский съезд рыбаков, на который съехались полтыщи работников рыбохозяйственного комплекса со всей страны. Многие были, мягко говоря, обеспокоены. Тем более есть из-за чего.

В ноябре стало известно, что на стол Владимира Путина легло анонимное письмо с призывом к революции в рыбной отрасли. Сейчас, кто не в курсе, действует исторический принцип распределения квот на вылов краба. Это когда компании, получившие квоты еще в 2000-х годах, автоматически их продлевают, если не нарушают условия вылова. Они ведь вложили средства в этот бизнес, построили свои суда, заботятся о сохранении популяции краба, а не гребут все подчистую… И главное ведь — эффект от этого есть. И краба в морях больше стало, и вес его увеличился, и работа у людей появилась, и суда стали строить, и деньги потекли в казну, а не к браконьерам.

Но авторы письма призвали президента от этого принципа отказаться и вернуться к аукционам, совсем как в незабвенные лихие годы, когда больше заботились о сиюминутной прибыли, чем о серьезных инвестициях, и когда ради передела рыбного рынка могли в центре Москвы расстрелять губернатора.

Такие аукционы предлагается провести уже в следующем году, распилив на них крабовые квоты в размере 60 тыс. тонн. Если учесть, что одна тонна краба стоит от 10 до 30 тыс. долларов, цена вопроса — больше миллиарда у.е. При таком лакомом куске о том, что будет дальше с отраслью и страной, можно особо не думать.

— Изменение текущей модели приведет к серьезным негативным последствиям, — уже высказался на эту тему экономист Михаил Хазин . — Это отмена контрактов на строительство рыбопромысловых судов, дефолт рыбопромышленных предприятий, сокращение налоговых поступлений на сумму не менее 9–10 млрд рублей в год… При этом совокупные экономические потери составят уже в 2018 году до 50 млрд рублей, а в период до 2020 года — свыше 250 млрд рублей.

— До сих пор ни одно федеральное ведомство не признало авторство этого документа, — рассказал об анонимке Валентин Балашов, председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна. — Получается, что бумага была направлена частными лицами, заинтересованными в процветании своего бизнеса.

Что это за лица, настолько приближенные к руководству страны, что их письмо может запросто лечь на стол президенту? Рыбаки не сомневаются: инициатива исходила от близкого к главе Росрыболовства нового игрока на крабовом рынке — Русской рыбопромышленной компании, которая принадлежит Глебу Франку , зятю миллиардера Геннадия Тимченко . Правда, гендиректор РРПК Андрей Тетеркин причастность к письму на имя президента в разговоре с РБК подтверждать не стал, но не секрет, что Тимченко и Шестаковы давно дружат семьями.

Какие уж тут «честные аукционы»! Рыба гниет, как известно, с головы. Так чем краб хуже?

Кредит доверия исчерпан

Отец главы Росрыболовства Василий Шестаков и сам человек непростой — занимался вместе с Владимиром Путиным дзюдо еще в раннем детстве. А когда Путин стал почетным президентом спортклуба «Явара-Нева», Шестаков-старший занял там пост вице-президента (сейчас он возглавляет еще и детско-юношеский спортклуб «Явара-М» в Москве). А одним из учредителей фонда «Явары» значится как раз Геннадий Тимченко.

Но сближает Тимченко и Шестакова-старшего не только татами. У них — общий адрес: самый дорогой и престижный дом Санкт-Петербурга. На Каменном острове и у Геннадия Тимченко, и у Василия Шестакова появилось по четырех-этажной (!) квартире площадью около 450 м2 каждая. Но если Тимченко все-таки миллиардер, то Шестаков-старший, в отличие от своего соседа, серьезным бизнесом не занимался никогда. Наверное, повезло. С друзьями.

Кстати:

КП «Северянин»

Коттеджный поселок «Северянин» относится к жилым группам компании «Газпром» в Новой Москве. Расположился в красивом месте вблизи двух речек, смешанного леса, крупных озер, поселения Пудово-Сипягино и Калужского шоссе. В результате КП «Северянин» привлекает внимание экологичным отдыхом у воды и деревьев, свежим воздухом, малым расстоянием до столицы, участками правильной формы для строительства и готовыми домами, наличием центральных коммуникаций, профессиональной охраны, базовой инфраструктуры. Многие жители, по отзывам на форумах, не уезжают из загородного дома даже в зимний сезон.

Документация на имущество Шестакова

Документация на имущество Шестакова

Сегодня дочь Тимченко Ксения замужем за сыном гендиректора «Совкомфлота» Сергея Франка . Именно зять Тимченко Глеб Франк и является основным собственником той самой Русской рыбопромышленной компании, которой так благоволит Росрыболовство Шестакова-младшего (несколько дней назад появилась информация, что Франк увеличит свою долю в РРПК, выкупив пакет у своего партнера Максима Воробьева , брата подмосковного губернатора).

Мало того. Наипрямейшее отношение к Русской рыбопромышленной компании имеет и зам. руководителя Росрыболовства Петр Савчук , правая рука Ильи Шестакова. Или, с учетом обстоятельств, его правая клешня. До этого Савчук несколько лет возглавлял дальневосточный филиал именно РРПК (бывшая «Русское море — Добыча»). Словом, очень сплоченная рыбная лавочка собралась.

Компания РРПК уже имеет рыбные квоты, несмотря на то, что не имеет достаточного количества судов, чтобы их облавливать, и она их просто перепродает, превращаясь по сути в посредника. Рыбаки называют таких посредников «квотный рантье» и не особенно жалуют. Ведь рантье наживаются не на рыбе даже, а на своих связях в чиновничьих кабинетах. В скором будущем, видимо, точно так же они смогут перепродавать и аукционные квоты на краба. А там, глядишь, у Ильи Шестакова появится еще один дом или квартира площадью, не указанной в декларации. Купленные, не подкопаешься, тоже в кредит.

Глядишь, у Ильи Шестакова появится еще один дом или квартира…

Немудрено, что настоящие рыбаки, те, что зарабатывают на жизнь, забрасывая сети в море, а не анонимки в Кремль, попытками устроить революцию в их отрасли обеспокоены больше, чем океанским штормом. Шторма проходят, а блат остается.

— Русская рыбопромышленная компания зашла в отрасль в 2012 году, когда краб еще не был таким ценным, — прямо заявил на прошедшем съезде президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков. — До недавнего времени она им не интересовалась. Сейчас, когда крабовый сегмент стал очень привлекательным, РРПК предпринимает попытку изменить законодательство с целью получить крабовые квоты. Это означает, что стабильно можно работать только до тех пор, пока очередной лоббист не решит, что ваш объект промысла представляет для него интерес.

— Для меня «исторический принцип» продолжает оставаться доминирующим.

Съезд единогласно принял обращение к президенту страны с просьбой лично принять и выслушать представителей рыбохозяйственного комплекса. На профильное ведомство нет никакой надежды: понабрав сомнительных кредитов, кредит доверия рыбаков Илья Шестаков исчерпал.

Прямая речь:

29 марта в Москве пройдет расширенная коллегия Росрыболовства, посвященная итогам работы за 2017 год и задачам ведомства на текущий год. И многие рыбопромышленники переживают, что решение этих задач будет написано по анонимным шпаргалкам. Ведь нередко за правильные ответы в таких случаях ставят не пятерку в электронный дневник, а скромный домик в элитном поселке.

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