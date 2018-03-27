Сразу два района Екатеринбурга избавят от металлических гаражей

Екатеринбурге станет меньше металлических коробок — гаражей. В скором времени от них очистят сразу два района уральской столицы, об этом сообщает во вторник, 27 марта, «АиФ-Урал»

Жителей ВИЗа избавят от гаражей, хозяева которых не установлены. «Во исполнение постановления Администрации города Екатеринбурга от 25.10.2016 № 2118 „Об утверждении Муниципальной программы „Управление земельными ресурсами на территории муниципального образования „город Екатеринбург“ на 2017-2020 годы“ и плана выноса и демонтажа металлических гаражей по Верх-Исетскому району на 2018 год, с 27 марта 2018 года начнутся работы по вскрытию и описи имущества металлических гаражей, владельцы которых не установлены“, — сообщили в администрации Верх-Исетского района.

Гаражи будут вскрывать сразу по нескольким адресам. Так, описи подвергнутся строения на улице Шаумяна, 90, 92,94, на Гурзуфской, 30 и 51, на Крауля, 87, на Волгоградской, 190, на Металлургов, 18а, на Белореченской, 5, на Нагорной 8а и на Бебеля, 114а. Также от гаражей избавят квартал улиц Репина, Токарей, Крылова, ВИЗ-бульвара, переулка Пестеревский, Московской и Малышева.

Помимо ВИЗа от гаражей будут избавляться возле ЦПКиО. До 1 мая владельцы металлических строений в районе улиц Тверитина — Луначарского — Большакова — русла реки Исеть — улицы Белинского должны будут самостоятельно демонтировать их. В противном случае, сообщают в администрации Октябрьского района, гаражи переместят на штрафстоянку.

На участке, где сейчас расположены гаражи, планируется разместить ливневые очистные сооружения. Такая мера будет осуществлена в рамках мероприятий по по благоустройству набережной реки Исети, в том числе от улицы Куйбышева до ЦПКиО.