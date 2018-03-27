Набережную реки Исеть и район возле Центрального стадиона расчистят от гаражей

Владельцев металлических гаражей в Верх-Исетском и Октябрьском районах просят освободить занимаемые земельные участки. Иначе объекты будут демонтированы и отправлены на штрафстоянку. На ВИЗе работы по вскрытию и описи имущества гаражей, владельцы которых не установлены, начнутся с 27 марта. Как пояснили Е1.RU в администрации района, это плановые действия, не связанные с предстоящим ЧМ по футболу:

— У нас на территории 90% гаражей размещены самовольно, и зачастую нет информации о владельце. Забирать свое имущество со штрафстоянки — это хлопотное дело. Нужно доказать, что это ваш гараж. Поэтому и стараемся всеми силами найти владельцев.

Речь идет о гаражах на улице Шаумяна, 90, 92, 94, улице Гурзуфской, 30, 51, улице Крауля, 87, улице Волгоградской, 190, улице Металлургов, 18а, улице Белореченской, 5, улице Нагорной, 8а, улице Бебеля, 114а и на территории в квартале улиц Репина, Токарей, Крылова, ВИЗ-бульвара, переулка Пестеревского, Московской, Малышева.

А из-за благоустройства набережной Исети от гаражей освободят участок от улицы Куйбышева до ЦПКиО. На этом месте разместят ливневые очистные сооружения.

Всех владельцев гаражей администрация Октябрьского района просит до 1 мая освободить этот земельный участок. В противном случае гараж грозятся отправить на штрафную стоянку.

Ранее мы писали, что на Уралмаше и Эльмаше вывезут 94 гаража.