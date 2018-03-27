Фермер из Карасука присвоил бюджетные деньги Новосибирской области

Глава одного из КФХ Карасукского района подал заявку на грант министерства сельского хозяйства области «Семейная молочная ферма». Его проект получил поддержку местных и региональных властей. Фермер получил чуть более шести миллионов рублей из областного и федерального бюджетов. Они предназначались для строительства нового животноводческого помещения на 50 голов дойного стада с родильным отделением. Задуманное предпринимателю удалось воплотить в жизнь.

Глава КФХ вовремя отчитался о проделанной работе, предоставив в министерство сельского хозяйства документы об использовании всех средств гранта. «При проведении прокурорской проверки выяснилось, что фермер предоставил заведомо ложные сведения и умолчал об истинных фактах, влияющих на размер этого гранта. Помещение, которое было оценено в 1 млн 818 тыс. рублей, на самом деле уже было построено ранее. И требовалась только его реконструкция. Об этом фермер умолчал, — рассказал VN.ru старший помощник прокурора Карасукского района Расул Артыкбаев.

Местный фермер был признан виновным в причинении особо крупного имущественного ущерба федеральному и региональному бюджетам, когда путем обмана при отсутствии признаков хищения присвоил деньги гранта. Судья Карасукского суда вынес обвинительный приговор. Фермер-мошенник приговорен к двум годам лишения свободы условно, но попал под действие амнистии, объявленной в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. Приобретенные незаконным путем средства ему придется вернуть.