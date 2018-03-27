В Петрозаводске бывший директор автошколы задолжал преподавателю более 200 тысяч рублей 

В столице Карелии экс-руководитель за год задолжал преподавателю более 200 тысяч рублей.
Бывший директор одной из автошкол столицы Карелии год не выплачивал зарплату своему сотруднику. В общей сложности преподавателю прав вождения транспортных средств с марта 2016 по март 2017 года не заплатили около 210 тысяч рублей.
По признакам полной невыплаты заработной платы на срок свыше двух месяцев было возбуждено уголовное дело. На одном из судебных участков Петрозаводска бывший руководитель, который к тому времени успел переехать в другой регион России, полностью признал свою вину. Также экс-директор выплатил до последней копейки причитавшиеся своему работнику деньги. Несмотря на это потерпевший, у которого до инцидента сложились дружеские взаимоотношения с директором, наотрез отказался с ним примиряться. Как рассказала госовбинитель Марина Сергеева, бывшего руководителя автошколы осудили и назначили наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.
По материалам: ptzgovorit.ru