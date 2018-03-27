В Петрозаводске бывший директор автошколы задолжал преподавателю более 200 тысяч рублей

В столице Карелии экс-руководитель за год задолжал преподавателю более 200 тысяч рублей.

Бывший директор одной из автошкол столицы Карелии год не выплачивал зарплату своему сотруднику. В общей сложности преподавателю прав вождения транспортных средств с марта 2016 по март 2017 года не заплатили около 210 тысяч рублей.