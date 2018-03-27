«В любом месте житель должен чувствовать себя в безопасности» — Андрей Воробьев

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе совещания с региональным правительством обсудил вопрос критериев и показателей рейтинга безопасности муниципалитетов Московской области.

Наша цель — оценить каждую территорию по всей линейке возможных рисков. И принять меры, чтобы в любом месте — в подъезде, дворе, на улице, в парке или торговом центре — житель чувствовал себя в безопасности. Мы рассчитываем, что рейтинг будет полезен и правоохранителям, и главам территорий, которые смогут скорректировать свою работу

— Андрей Воробьев.

Губернатор добавил, что Московская область считается стабильным регионом в плане обеспечения безопасности, но на местах бывает разная ситуация. Многие показатели зависят от усилий муниципальных властей.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ БУДЕТ ОБЕСПЕЧИВАТЬСЯ КОМПЛЕКСОМ МЕРОПРИЯТИЙ

Чтобы муниципалитет считался безопасным, его главе нужно сосредоточить внимание на трех основных направлениях. Таких — как освещение улиц и установка камер видеонаблюдения. Кроме того, необходимо своевременно оказывать содействие правоохранительным органам (помещения и техника). И проводить работу с общественниками — волонтерами, дружинниками, казаками.

При этом важно мнение людей — где они видят проблемы с безопасностью. Прошу опираться, в частности, на данные системы «Добродел» — она у нас стала инструментом народного мониторинга и контроля. Рассчитываю, что по каждому «узкому месту» будут приняты дорожные карты, и опасные очаги будут ликвидированы

— Андрей Воробьев.