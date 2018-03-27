Дамбу, защищающую южную часть Хабаровска, достроят к концу 2019 года

Строительство дамбы, защищающей от подтопления Южный округ Хабаровска , завершится к концу 2019 года. Об этом ТАСС сообщили в КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» (подрядчик строительства прим. ТАСС ).

«Готовность дамбы 69%, метров 400 еще строить. Окончание строительства… — до декабря 2019 года. Подрядчик имеет право выполнить работу досрочно, но там больше вопросы, связанные с уровнем воды, поэтому у нас вряд ли получится выполнить раньше», — сказал начальник службы заказчика краевого Минстроя Юрий Лубяной.

Он напомнил, что дамба длиной около 5680 метров строится с 2015 года. Недавно специалисты Главгосэкспертизы России , сообщается на сайте ведомства, повторно изучили проектную документацию по этой дамбе после корректировки и пришли к выводу, что она соответствует всем требованиям техрегламента.

«Корректировка была в изменении технических решений. Ошибка проектировщика была. На основании того, что неправильно был сделан расчет, проектировщик в рамках судебного (решения)… заплатил деньги за неправильно проведенный расчет, своими силами устранил замечания и оплатил повторную экспертизу», — сказал Лубяной, добавив, что просчет был несущественным и на сроки строительства дамбы не повлияет.

Как сообщается на сайте Главгосэкпертизы России, дамба будет защищать от затопления территорию Южного округа Хабаровска, пострадавшую от масштабного наводнения на Амуре в 2013 году. Сооружение строится на правом берегу протоки Амурская между Дендрарием и Союзной улицей, дамба протянется от пляжа «Дельфин» до конца косы Амурского затона. Многоуровневое сооружение будет покрыто бетонными плитами и снабжено лестницами и автомобильными проездами для спецтехники. После завершения работ дамба будет благоустроена и превратится в полноценную набережную.