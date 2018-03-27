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Минстрой Подмосковья выдал разрешение на ввод в эксплуатацию ФОКа в Щелковском районе
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Минстрой Подмосковья выдал разрешение на ввод в эксплуатацию ФОКа в Щелковском районе 

Агентство «Москва» 47 минут назад
Фото: РИАМО
Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса в Щелковском районе, сообщили в пресс-службе министерства со ссылкой на заместителя председателя правительства Московской области — министра регионального стройкомплекса Максима Фомина.
«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию нового физкультурно-оздоровительного комплекса, построенного в подмосковной дер. Огуднево Щелковского района. Строительство объекта велось за счет средств сельского поселения Огудневское при поддержке администрации Щелковского района», — приводятся в сообщении слова М. Фомина.
Он отметил, что общая площадь нового ФОКа — почти 3 тыс. кв. м. Большую ее часть занимает универсальный спортивный зал, который рассчитан на проведение таких командных игр как мини-футбол, волейбол, баскетбол, флорбол и другие.
«Игровой зал окружают трибуны, способные вместить порядка 300 зрителей, что позволит проводить на объекте спортивные соревнования районного и регионального уровня. Второй этаж здания занимает фитнес-центр и зал единоборств, в котором установлен профессиональный ринг для проведения боев, тренировок и состязаний. Для любителей тяжелой атлетики в здании также оборудован тренажерный зал. Единовременно ФОК может принимать 54 посетителя в смену», — подчеркнул М. Фомин.
В пресс-службе добавили, что спортивное учреждение функционирует. На прилегающей территории обустроена парковка, выполнены все необходимые работы по благоустройству, а также учтены условия для безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения.
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