Госсовет Удмуртии включил в состав правительства республики должность начальника госнадзора 

Сегодня на заседании Госсовета Удмуртии депутаты проголосовали за изменение состава правительства республики. В состав правительства включена должность начальника Главного управления по государственному надзору УР. Само ведомство появилось в регионе в начале 2018 года, передает izhlife.ru. В него вошли объединенные Госстройнадзор, Госжилинспекция и Госинспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Минсельхозе республики. На сегодня исполняющим обязанности руководителя госнадзора назначен Евгений Поздеев.
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