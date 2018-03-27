Воронежский учёный этой весной научит аистят строить гнёзда 

Биолог из Россоши приютил двух аистят.
Александру Баутину осиротевших птенцов привезли из Белгородской области, где браконьеры расстреляли их родителей. Учёному удалось поднять маленьких аистят на ноги. Это уже не первые птицы, которых спасает известный учёный, до них у него уже жили несколько аистов. Вырастить в домашних условиях свободолюбивых птиц достаточно сложно. Главная проблема — правильно подобрать корм. У биолога это смесь кузнечиков, червей и сверчков. Аистята от такого пиршества в восторге. Всю зиму они провели в сарае. Во двор их выпускают лишь на несколько минут — нежные птицы быстро замерзают на снегу. А чтобы не улетели, птицам подрезали крылья. Ведь в дикой природе они выжить теперь не смогут. Это уже четвёртая весна аистов в неволе, но к людям они до сих пор относятся с опаской и на руки даже к своему спасителю идут крайне редко. С наступлением тепла биолог собирается учить птиц строить гнездо. — Любит жить рядом с людьми, но не в клетке. Поэтому ещё ни в одном зоопарке мира аисты не давали потомство. Это свободолюбивая птица. Мы даже огород не сажаем из-за них, всё тут весной зарастает, вот они ходят, как у себя, в природе, — рассказал учёный-биолог Александр Баутин.