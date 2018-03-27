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Жителя Адыгеи оштрафовали за оскорбление знакомого
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Жителя Адыгеи оштрафовали за оскорбление знакомого 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Прокуратурой Майкопа проведена проверка по обращению местной жительницы, сообщившей об оскорблениях, высказанных в ее адрес.
«Установлено, что знакомый женщины со своего сотового телефона отправлял ей текстовые сообщения оскорбительного характера», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.
По итогам проверки прокуратурой города вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме).
Мировой суд согласился с выводом прокуратуры о виновности местного жителя и назначил правонарушителю наказание в виде штрафа в размере 1 тыс. руб., который необходимо оплатить не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу.
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