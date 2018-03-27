Жителя Адыгеи оштрафовали за оскорбление знакомого

Прокуратурой Майкопа проведена проверка по обращению местной жительницы, сообщившей об оскорблениях, высказанных в ее адрес.

«Установлено, что знакомый женщины со своего сотового телефона отправлял ей текстовые сообщения оскорбительного характера», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее

По итогам проверки прокуратурой города вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме).

Мировой суд согласился с выводом прокуратуры о виновности местного жителя и назначил правонарушителю наказание в виде штрафа в размере 1 тыс. руб., который необходимо оплатить не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу.