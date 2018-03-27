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В волгоградском ЦПКиО начали монтировать «корону» на колесе обозрения
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В волгоградском ЦПКиО начали монтировать «корону» на колесе обозрения 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Специалисты начали монтаж «короны» на колесе обозрения в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде, ее поднимут вверх с помощью 80-, 40 и 16-тонных кранов.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, рабочие завершили подготовку бетонного основания и перешли к сбору 25-метрового основания колеса обозрения. Ранее высотные работы откладывались из-за частых перепадов температур на улице и осадков. Параллельно также ведутся работы по модернизации сетей электроснабжения. Воздушные линии электропередачи заменят на подземные кабели. Кроме того, начались работы по благоустройству территории парка. Специалисты избавились от пришедших в негодность зеленых насаждений. В будущем в ЦПКиО высадят молодые деревья и кустарники. Видовой перечень растений будет включать в себя более 350 наименований. Мероприятия по озеленению парка продлятся до 2020 года.
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