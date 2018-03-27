Володин поздравил читателей газеты «Сельская жизнь» со 100-летием издания

Об этом сообщается на сайте Государственной думы.

«Яркая история газеты неразрывно связана с судьбой нашей страны и развитием аграрной отрасли. Вот уже целый век «Сельская жизнь» рассказывает об отечественном крестьянстве и фермерстве, о передовом опыте ведения сельского хозяйства», — сказал председатель Думы

Володин отметил, что коллектив газеты в течение века сохранял и развивал неповторимый стиль и журналистские традиции. По его словам, «Сельская жизнь» отличается неравнодушным и основательным подходом к освещению событий.

«Важно, что на страницах издания публикуются не только профессиональные журналисты, но и труженики агропромышленного комплекса, государственные и общественные деятели, ученые. Все это делает газету актуальной, интересной и востребованной», — добавил Володин.