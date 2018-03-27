В Ростове приобретут 120 пультов для светофоров

В Ростове-на-Дону приобретут 120 выносных пультов для управления светофорами. Об этом в ходе заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения рассказал градоначальник Виталий Кушнарёв . По его словам, эти меры позволят увеличить пропускную способность улиц. Планируется, что при переходе дорог люди сами будут управлять светофорными объектами. В ходе заседания губернатор Ростовской области Василий Голубев также порекомендовал рассмотреть возможность организации «зелёной волны», взяв на вооружение опыт Казани . В рамках этой концепции между светофорными объектами устанавливается связь, а на каждом из перекрестков задается один и тот же цикл прохождения. Это позволяет транспортным группам беспрепятственно перемещаться по одному из направлений.

«Эта практика хорошо себя зарекомендовала. Надо изучить этот опыт, возможно это даст дополнительные возможности по увеличению скорости прохождения по городу транспорта», — отметил Василий Голубев.