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В Сызрани двух ребят, залезших на вагон, ударило током высокого напряжения
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В Сызрани двух ребят, залезших на вагон, ударило током высокого напряжения 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В понедельник, 26 марта, в 15:20 в дежурную часть Сызранского линейного отдела транспортной полиции поступила информация, что на станции «Сызрань-город» двух детей ударило током высокого напряжения, сообщает ktv-ray.ru.
Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что два мальчика 11 и 12 лет забрались на грузовой вагон, стоявший под контактной сетью. Один из ребят коснулся высоковольтного провода, в результате чего произошло поражение электрическим током. По предварительному диагнозу, мальчик получил ожоги 1-2 степени рук и ног, с общей площадью поражения тела не менее 30%. Пострадавший ребёнок госпитализирован в реанимационное отделение.
Второй мальчик, получивший менее значительные ожоги, от госпитализации отказался.
По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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 Ещё 2 источника 
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