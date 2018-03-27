В Сызрани двух ребят, залезших на вагон, ударило током высокого напряжения

В понедельник, 26 марта, в 15:20 в дежурную часть Сызранского линейного отдела транспортной полиции поступила информация, что на станции «Сызрань-город» двух детей ударило током высокого напряжения, сообщает ktv-ray.ru.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что два мальчика 11 и 12 лет забрались на грузовой вагон, стоявший под контактной сетью. Один из ребят коснулся высоковольтного провода, в результате чего произошло поражение электрическим током. По предварительному диагнозу, мальчик получил ожоги 1-2 степени рук и ног, с общей площадью поражения тела не менее 30%. Пострадавший ребёнок госпитализирован в реанимационное отделение.

Второй мальчик, получивший менее значительные ожоги, от госпитализации отказался.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.