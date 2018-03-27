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Челябинск включился в гонку за девять тысяч бесплатных деревьев для города
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Челябинск включился в гонку за девять тысяч бесплатных деревьев для города 

74.ru 2 часа назад
Фото: 74.ru
Челябинск участвует в благотворительной акции от питомника растений «Экоплант» — «Аллея Славы — 2018». К 9 Мая город может бесплатно получить девять тысяч деревьев, которые можно будет высадить на улицах и во дворах. Южноуральская столица пока идёт на четвёртом месте по числу голосов.
Организаторы проекта предлагают в каждом из городов обустроить Аллеи Славы к 9 Мая. Компания готова бесплатно предоставить деревья, но только тем девяти городам, которые наберут больше всего голосов. Такие аллеи могут появиться возле школ, институтов, больниц, в парках и дворах.
— В честь Дня Победы мы проводим ежегодную благотворительную акцию, — рассказали представители питомника «Экоплант». — В девяти городах высадят по девять тысяч бесплатных деревьев. В прошлом году их получили Москва, Санкт-Петербург, Казань, Иваново и другие города. В этом году мы тоже проводим такое голосование и предлагаем жителям активно принимать в нём участие.
Челябинск пока четвёртый среди городов-миллионников. При этом вопрос озеленения для города стоит довольно остро. Люди нередко жалуются на вырубку деревьев под строительство очередных офисных, торговых зданий или под парковку. К примеру, в феврале этого года жильцы пятиэтажки на улице Солнечной, 40 лишились единственного дерева под окнами из-за открытия в их доме новой аптеки федеральной сети. Владельцы перекопали клумбу, чтобы обустроить дорожку от парковки ко входу в здание.
Лидирующее место в рейтинге городов для бесплатного озеленения этого года пока занимает Волгоград. За ним идут Самара и Москва.
Для того, чтобы Челябинск попал в число городов-победителей, нужно зайти на сайт организаторов акции, написать название своего города в строке под результатами голосования и нажать кнопку «проголосовать». Авторизироваться на сайте можно через любую соцсеть. Также можно выбрать растения, которые вы хотите высадить в Челябинске. Итоги голосования станут известны в апреле.
На прошлой неделе замгубернатора области Руслан Гаттаров сообщил, что к саммитам ШОС и БРИКС уже в этом году в Челябинске высадят около 10 тысяч деревьев.
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