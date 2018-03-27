Танки в городе: в среду на время репетиции парада к 9 Мая в Екатеринбурге перекроют четыре улицы

В среду, 28 марта, на Вторчермете пройдёт первая тренировка военных к параду 9 Мая. В 9 часов утра из-за военной техники перекроют четыре улицы.

— Движение транспорта будет закрыто с 9:00 до 13:00 по улицам 2-я Новосибирская от Палисадной до Окружной, Зенитчиков от Палисадной до Братской, Патриса Лумумбы от Братской до Военной, Эскадронной от Окраинной до 2-й Новосибирской, — сообщали ранее в администрации Екатеринбурга

Эту информацию Е1.RU подтвердили в пресс-службе ЦВО.

Первую репетицию военных Е1.RU покажет в прямом эфире.

Из-за перекрытия дорог автобусы, которые ездят по улице 2-й Новосибирской, изменят маршруты. Так, автобусы № 26 разделят на две части. С 09:00 часть будет ездить от «Умельцев» до «Меги», а другая от больницы № 24 до «Глобуса». Как поедут маршруты № 018 и 077, в транспортных компаниях обещали уточнить позже. В прошлые годы 018-е автобусы на время репетиций ездили только до 32-го военного городка, а именно до остановки «Палисадная». А 077-я маршрутка доезжала только до остановки «Магазин „Клён“».

Также тренировки на Вторчермете состоятся 4, 11, 18 и 25 апреля. А в центр военные выедут в ночь с 27 на 28 апреля, со 2 на 3 мая и с 4 на 5 мая.

В прошлом году екатеринбуржцы были возмущены многочисленными перекрытиями центра города. Как военные репетировали в центре в прошлом году, смотрите в нашем репортаже.