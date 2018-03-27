«Мы сделали всё, что могли»: собственник E96.ru сообщил сотрудникам о закрытии интернет-магазина 

Собственник E96.ru Борис Лепинских в письме своим сотрудникам сообщил о фактическом закрытии интернет-магазина.
«Мы должны были справиться со сложной ситуацией в E96.ru до 26 марта через привлечение инвестора. Но так и не смогли получить финальное «да» ни от одной компании, хотя интерес проявляли многие инвесторы разного уровня. Мы будем продолжать эту работу, но просить вас оставаться в компании дальше я не имею права», — говорится в письме.
Он отмечает, что компания накопила большие долги по аренде офиса, складов и колл-центра в Орле. Именно поэтому фактически компания перестает функционировать с 26 марта, а средств на погашение накопившихся долгов по заработной плате нет, но они будут продолжать работать над решением этого вопроса.
«Я приношу вам свои личные извинения за сложившуюся ситуацию и за то, что вы верили и ждали 1,5 месяца безрезультатно. Мы действительно сделали все, что могли. Благодарю всех вас за то, что мы делали вместе столько лет. Вы самая крутая команда и вместе сделали очень классную компанию», — написал Борис.
В коротком комментарии E1.RU он подтвердил, что письмо настоящее.
— Финансирование привлечь пока не удалось. Сокращаем расходы там, где это возможно. Продолжаем искать партнёра, — сказал Борис Лепинских.
В феврале E1.RU сообщал о проблемах интернет-магазина E96.ru. Речь шла о временной приостановке работы. Собственники рассчитывали привлечь стороннего инвестора, но сделать это так и не получилось.
И если тогда к E96.ru была лишь пара исков о взыскании долгов, то сейчас в базе арбитражного суда их уже почти два десятка.
В 2013 году владельцы интернет-магазина Борис Лепинских и Дмитрий Пивоваров передали свои доли IQ One Holdings, а взамен получили долю в объединённой компании, в которую также вошли «Ютинет» и «Сотмаркет». В 2016 году собственником E96.ru стала «Техносила». В интервью E1.RU Борис подробно рассказывал о том, почему это случилось. Но в июле 2017 года, когда «Техносила» объединилась с «Эльдорадо» и «М. Видео», контроль над E96.ru вернулся к его прежним владельцам.