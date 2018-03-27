В Югре отменяют торжественные мероприятия в связи с кемеровской трагедией 

Информации об отмене иных мероприятий на данный момент нет. Однако, согласно плану на текущую неделю, завтра в Ханты-Мансийске должны состояться торжественная церемония награждения победителей региональных соревнований по управлению бизнесом «Точка роста» и Кубка УрФО по стратегии и управлению бизнесом. Кроме того, сегодня в столице округа должно состояться празднование дня войск Национальной гвардии РФ. По вей вероятности, все они будут отменены либо перенесены на более поздний срок.
Отметим, на данный момент власти Югры не объявляли в регионе траур по погибшим в Кемерово. Ранее с подобными инициативами выступили власти Екатеринбурга, Рязанской области и Приморского края. В то же время правительство Югры сегодня объявило о проведении проверок и противопожарных учений во всех торгово-развлекательных центров региона.