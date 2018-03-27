Воронежцев просят о помощи в поисках пропавшего мужчины 

31-летний Кирилл Богомолов исчез несколько дней назад. Жителей Воронежской области просят о помощи в поисках 31-летнего Кирилла Богомолова. Пропал мужчина в Воронеже — в последний раз его видели 23 марта около 18:00 у кафе «Сим-Сим» на проспекте Патриотов. Объявление о розыске опубликовал поисково-спасательный отряд «Черноземье» на своей официальной странице в «ВКонтакте». Рост Кирилла около 185 — 187 сантиметров, вес около 92 — 95 килограммов, у него тёмно-русые волосы. Особые приметы: родинка на правой щеке ближе к губе. В день исчезновения был одет в камышовый костюм, чёрный вязаный свитер с белой отделкой на груди и чёрные берцы. Также при себе имел чёрную барсетку с документами. Если вы располагаете хоть какой-то информацией о местонахождении пропавшего — просьба сообщить об этом по телефонам: 89066702355, 112 или 02.