Ещё
Воронежцев просят о помощи в поисках пропавшего мужчины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Воронежцев просят о помощи в поисках пропавшего мужчины 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
31-летний Кирилл Богомолов исчез несколько дней назад. Жителей Воронежской области просят о помощи в поисках 31-летнего Кирилла Богомолова. Пропал мужчина в Воронеже — в последний раз его видели 23 марта около 18:00 у кафе «Сим-Сим» на проспекте Патриотов. Объявление о розыске опубликовал поисково-спасательный отряд «Черноземье» на своей официальной странице в «ВКонтакте». Рост Кирилла около 185 — 187 сантиметров, вес около 92 — 95 килограммов, у него тёмно-русые волосы. Особые приметы: родинка на правой щеке ближе к губе. В день исчезновения был одет в камышовый костюм, чёрный вязаный свитер с белой отделкой на груди и чёрные берцы. Также при себе имел чёрную барсетку с документами. Если вы располагаете хоть какой-то информацией о местонахождении пропавшего — просьба сообщить об этом по телефонам: 89066702355, 112 или 02.
Вести Воронеж: последние новости
Водоканал предупредил воронежцев о ложных требованиях поверки счётчиков Стало известно, где в Воронеже появится городской пляж В Воронежской области может появиться шестой индустриальный парк
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева192
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову68
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии396
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово423
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной48
Видео
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
02:22
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева
Политика
00:54
Поклонники осудили Волочкову
Шоу-бизнес
00:30
«Увидел лоскут кожи и понял: Юры больше нет»
Наука Наука и техника
01:02
Украина провела бесполезную модернизацию «Урагана»
Оружие Армия
01:00
Ярмольник отреагировал на включение в базу «Миротворца»
Шоу-бизнес
22:04
Путин: налоговые каникулы не касаются безопасности
Политика
00:42
Бородина прокомментировала ссору с Жужей
Шоу-бизнес
00:07
«Вся страна скорбит, а Боня селфи с розами снимает»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение