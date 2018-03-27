Путин о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»: Все виновные будут наказаны

Глава государства провел совещание в областной администрации. Пока шло мероприятие, там уже собралось несколько тысяч человек. Мэр города Илья Середюк и инициативная группа граждан отправились в морг, чтобы сверить списки тел и убедиться, что цифры соответствуют названным официальными органами.

В здание судмедэкспертизы незапланированно подъехал глава государства и побеседовал с жителями. «Как вы допустили принятие таких решений по этому зданию?» — спросил президент мэра. На что тот ответил, что решение о вводе в эксплуатацию было выдано в 2014 году, когда он еще не был в должности. Но проверка здания была в 2016 году.

"Два года не проводились проверки, хотя безопасность должна была быть обеспечена", — возмутился глава государства.

Президент заверил граждан, в том числе и родственников погибших и пострадавших, что расследование будет тщательным, не взирая на должности. «Сейчас здесь работает следственная группа из ста человек. Ее работу возглавляет руководитель Следственного комитета . Даже не сомневайтесь, все виновные будут наказаны», — обещал Путин.

"Все, кто должен отвечать, все ответят", — подчеркнул президент. Граждане спросили, не планируется ли отставка губернатора Амана Тулеева . «Произошла страшная трагедия. Для того, чтобы принять решения подобного рода… Во-первых, под камеры этого не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе — нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети», — сказал Путин.

Для установления истины работают следователи. «Никто ничего скрывать и никого прикрывать не собирается», — заверил глава государства жителей. «Пройдут по всей цепочке, начиная с тех, кто давал разрешение, и заканчивая теми, кто должен был следить за безопасностью, этим ЧОПом, который сидел и кнопку не нажал. Пройдут по всей цепочке от регистрации этого здания и выдачи разрешения — как из фабрики сделали развлекательный центр. Кто давал разрешение на то, чтобы эти материалы использовать при таком целевом назначении? Мы с вами не будем прямо сейчас назначать виновных. Но следователи отработают по полной программе», — сказал он.

Президент также заметил, что таких объектов в стране может быть много. «Сейчас начали смотреть… А материалы кто разрешил такие использовать? Это же горючие материалы, которые не могут применяться в местах массового скопления людей? Это только по первым докладам следователей. Все, кто должен отвечать, все ответят», — подчеркнул он и заверил, что «никто ничего скрывать и никого прикрывать не собирается». «Конечно, все версии будут проверять», — также сказал он.

Глава государства сказал жителям, что нет причин сомневаться в официальных данных по количеству погибших и посоветовал не верить недостоверной информации, которая распространяется в соцсетях.