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Новый способ передать показания газового счетчика предлагают калининградцам
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Новый способ передать показания газового счетчика предлагают калининградцам 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Новый сервис по передаче показаний газового счетчика доступен для калининградцев, сообщает пресс-служба компании «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».
«Новый сервис значительно упрощает способ передачи показаний газового счетчика. Для удобства абонентов теперь не обязательно проходить процедуру регистрации в Личном кабинете, достаточно зайти на сайт компании и на главной странице заполнить необходимую форму, указав: номер лицевого счета, дату и показания газового счетчика», — говорят в компании.
По словам заместителя генерального директора по работе с социально-значимой категорией потребителей Марины Мелицовой, если абонент по какой-либо причине не сможет своевременно передать показания, то начислять плату будут среднемесячному потреблению или по нормативу. Но нужно понимать, что в этом случае у абонента может образоваться значительный долг за газ.
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