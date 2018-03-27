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В Уфе два детских сада, гимназия и поликлиника останутся без света
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В Уфе два детских сада, гимназия и поликлиника останутся без света 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
28 марта в четырех районах башкирской столицы перекроют водоснабжение. Без холодной воды останутся жители Октябрьского, Ленинского, Калининского и Кировского районов.
— Рабочие будут менять запорные задвижки, — рассказали в «Уфаводоканале».
Под отключение попали десятки жилых домов, два детских сада, гимназия и поликлиника. Без холодной воды жители Октябрьского района останутся на сутки, работы начнутся в 11 часов. В Ленинском районе водоснабжение будет перекрыто с 10 до 23 часов. В Калининском районе воды не будет с 10 до 24 часов, в Кировском — с 10 до 16 часов.
Полный список адресов, которые попадают под отключение, можно посмотреть на официальном сайте «Уфаводоканала».
Рабочие приносят извинения за доставленные неудобства и просят горожан запастись водой.
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