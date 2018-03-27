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Увеличится ли финансирование проектов по благоустройству города
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Увеличится ли финансирование проектов по благоустройству города 

Карельские вести 56 минут назад
Фото: Карельские вести
Предложение о выделении дополнительных средств появилось из-за высокой активностью горожан на рейтинговом голосовании 18 марта.
Как сообщает пресс-служба Петрозаводска, мэрия Петрозаводска предлагает увеличить финансирование проектов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
Соответствующее обращение направлено в республиканское Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.
Предложение о выделении дополнительных средств на благоустройство дворовых и общественных территорий подготовлено в связи высокой активностью горожан в ходе рейтингового голосования, состоявшегося 18 марта.
По сообщаению пре—служба в минувшем году за счет средств 60-миллионной субсидии, поступившей в рамках программы «Формирование комфортной городское среды», в Петрозаводске благоустроены сорок три придомовые и две общественные территории.
На 2018 год из федерального и республиканского бюджетов Петрозаводску пока выделено 34,9 миллиона рублей. Эти средства планируется распределить на благоустройство 16 дворовых и 3 общественных территорий. В рамках подготовки к рейтинговому голосованию на право участия в программе благоустройства приняли участие 62 проекта, разработанных петрозаводчанами. Также подготовлено 193 проекта обустройства дворов
По материалам: ptzgovorit.ru
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