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«Межгалактические новости»: Дмитрий Борисов заинтриговал снимком в космическом корабле
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«Межгалактические новости»: Дмитрий Борисов заинтриговал снимком в космическом корабле 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Популярный тележурналист Дмитрий Борисов, заменивший Андрея Малахова в эфире скандальной передачи «Пусть говорят», привлекает к себе все больше внимания поклонников, ведь мужчина не только обаятелен и перспективен, но и холост. А вот сам телеведущий, похоже, устал от свалившейся на него славы и готов даже скрыться от нее на околоземной орбите — именно так решили в сети, увидев новые снимки Борисова.
Популярность 32-летнего Дмитрия Борисова растет с каждым днем, в его микроблог приходит все большее количество поклонников, а каждый новый снимок телеведущего вызывает в сети настоящий переполох. Так, на днях мужчина поделился интригующим фото, на котором позирует, сидя за пультом управления космическим судном. Однажды журналист обмолвился, что как и многие мальчишки всегда мечтал побывать на космическом корабле, и вот, наконец-то, его мечта стала явью.
«Скоро в космос!», — лаконично сообщил подписчикам Борисов, вызвав у них тем самым смешанные чувства радости за кумира и любопытства от не дающего покоя вопроса — что же Дмитрий там делает. «Как здорово! Опыт, которому можно с радостью позавидовать!» «Можно представить себя космонавтом, и прочувствовать все по настоящему. Здорово!» «Ееее! Прямое включение из космоса» «Тебя в космос запустили?» «Летим на марс! Что готовится новое шоу из космоса или устал от славы?» «Вы хотели, Дмитрий Дмитриевич в космос и вот пожалуйста. Ваша мечта сбылась! Рада за Вас очень!» «Межгалактические новости запускают в эфир?»
А пока Дмитрий примеряет на себя новую роль, его поклонницы продолжают с интересом обсуждать личную жизнь своего кумира, пристально разглядывая снимки очаровательной девушки, накануне появившиеся в его микроблоге.
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