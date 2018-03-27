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Силуанов пообещал прекратить «тихое» увеличение изъятий у бизнеса за счет новых сборов
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Силуанов пообещал прекратить «тихое» увеличение изъятий у бизнеса за счет новых сборов 

Rambler News Service 1 час назад
Министр финансов Антон Силуанов пообещал прекратить практику «тихого» увеличения изъятий у бизнеса. Об этом он заявил в ходе расширенной коллегии ведомства.
«Третья задача — систематизация неналоговых платежей. Цель — обеспечить предсказуемые процедуры установления изменения таких платежей. С ведущими бизнес-объединениями были выработаны ключевые принципы регулирования неналоговых платежей, проведена их инвентаризация, начата работа с субъектами Российской Федерации», — сказал он.
По его словам, часть неналоговых платежей войдёт в налоговое законодательство, а по другим будут подготовлены предложения по унификации и нормативно-правовому регулированию.
«Практика такого «тихого» увеличения изъятий у бизнеса через установление новых сборов должна прекратиться. Все изъятия будут публично обсуждаться и проходить оценку регулирующего воздействия», — подвёл итог Силуанов.
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