Силуанов пообещал прекратить «тихое» увеличение изъятий у бизнеса за счет новых сборов

Министр финансов Антон Силуанов пообещал прекратить практику «тихого» увеличения изъятий у бизнеса. Об этом он заявил в ходе расширенной коллегии ведомства.

«Третья задача — систематизация неналоговых платежей. Цель — обеспечить предсказуемые процедуры установления изменения таких платежей. С ведущими бизнес-объединениями были выработаны ключевые принципы регулирования неналоговых платежей, проведена их инвентаризация, начата работа с субъектами Российской Федерации », — сказал он.

По его словам, часть неналоговых платежей войдёт в налоговое законодательство, а по другим будут подготовлены предложения по унификации и нормативно-правовому регулированию.

«Практика такого «тихого» увеличения изъятий у бизнеса через установление новых сборов должна прекратиться. Все изъятия будут публично обсуждаться и проходить оценку регулирующего воздействия», — подвёл итог Силуанов.