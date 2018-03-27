В Томской области полицейские совместно с волонтерами закрасили объявления о продаже наркотиков

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по ЗАТО Северск Томской области совместно с активистами одной из молодежных организаций города Северска проведены мероприятия по ликвидации надписей наркотического содержания на фасадах городских жилых домов и строений.

Информация о расположении данных надписей частично поступила в УМВД России по ЗАТО Северск Томской области, в рамках проведения первого этапа Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», часть надписей — выявлена жителями закрытого города.

В ходе профилактического мероприятия сотрудниками полиции совместно с волонтерами закрашено около 10 надписей о распространении наркотических средств.

Данные профилактические мероприятия сотрудниками полиции проводятся на постоянной основе.