Нижегородцы знают математику лучше всех в стране

Решать задачи можно было онлайн или в одном из учебных заведений страны, в том числе в Нижегородском филиале Высшей школы экономики . В этом году контрольная, которую проводил «Яндекс» , оказалась легче, чем в прошлом: на пятёрки и четверки её написали 54% нижегородцев, а в 2017 году — 39%. В целом по России отличников и хорошистов в этом году 44%.

Томск. По доле отличников и хорошистов Нижний Новгород показал лучший результат среди городов, где работу выполнили больше ста человек. На втором месте — Казань , где 52,3% отличников и хорошистов, а на третьем — Тюмень . В прошлом году картина была немного другой: Казань, Петрозаводск

Всего в контрольной приняли участие 22 тысячи человек. За «боевую» версию работы пятёрку получили 21% участников, четвёрку — 23%, а тройку — 31%.

Что же касается заданий, то меньше всего сложностей вызвала шестая задача — про необычных кошек и собак. Самой сложной стала четвёртая задача — про закупку толстовок. Её решил только каждый третий.

Мужчины и женщины решали контрольную в среднем одно и то же время — около 38 минут, но представители сильного пола справились с ней лучше. Отличников больше всего среди участников до 18 лет, но и двоечников тоже.