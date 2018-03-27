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Нижегородцы знают математику лучше всех в стране
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Нижегородцы знают математику лучше всех в стране 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
Решать задачи можно было онлайн или в одном из учебных заведений страны, в том числе в Нижегородском филиале Высшей школы экономики. В этом году контрольная, которую проводил «Яндекс», оказалась легче, чем в прошлом: на пятёрки и четверки её написали 54% нижегородцев, а в 2017 году — 39%. В целом по России отличников и хорошистов в этом году 44%.
По доле отличников и хорошистов Нижний Новгород показал лучший результат среди городов, где работу выполнили больше ста человек. На втором месте — Казань, где 52,3% отличников и хорошистов, а на третьем — Тюмень. В прошлом году картина была немного другой: Казань, Петрозаводск и Томск.
Всего в контрольной приняли участие 22 тысячи человек. За «боевую» версию работы пятёрку получили 21% участников, четвёрку — 23%, а тройку — 31%.
Что же касается заданий, то меньше всего сложностей вызвала шестая задача — про необычных кошек и собак. Самой сложной стала четвёртая задача — про закупку толстовок. Её решил только каждый третий.
Мужчины и женщины решали контрольную в среднем одно и то же время — около 38 минут, но представители сильного пола справились с ней лучше. Отличников больше всего среди участников до 18 лет, но и двоечников тоже.
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