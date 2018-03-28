Ещё
Для самарских отельеров и рестораторов стартовал обучающих курс по приему гостей ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Для самарских отельеров и рестораторов стартовал обучающих курс по приему гостей ЧМ-2018 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Для 140 работников индустрии сервиса департаментом промышленности, потребительского рынка товаров и услуг администрации г. о. Самара и Самарской гостинично-туристской ассоциации был организован тренинг. Как сообщил руководитель департамента Александр Андриянов, около 100 экскурсоводов проходили обучение на протяжении двух лет. В настоящий момент стартует серия мероприятий для линейного персонала средств размещения и предприятий общественного питания: «Уже сейчас необходимо получить больше знаний об особенностях стран, гости из которых приедут в Самару. Их обязательно придется учитывать. Ведь это, с одной стороны, поспособствует успеху бизнеса, с другой — укрепит имидж Самары как гостеприимного и открытого города». В первый день обучения затронули тему живого общения. Эксперты помогали работникам гостиниц и отелей, ресторанов и кафе в поиске правильного подхода к налаживанию межнациональных и даже межконфессиональных коммуникаций. Разбирали пути выхода из конфликтов, подбирали сценарии идеальной встречи гостей. Ведь первое впечатление о человеке, как сообщают эксперты, складывается за 30 секунд, а значит уже в первые мгновения диалога должны проявляться такие черты, как доброжелательность и готовность к общению. Заинтересованность гостя будет зависеть от самого сотрудника. Второй день пройдет в режиме дистанционного обучения, по итогам которого будет представлен материал по темам «Практические рекомендации по выстраиванию межкультурных коммуникаций с иностранными гражданами» и «Материалы для формирования комфортной языковой среды пребывания в средствах размещения и предприятиях питания для иностранных граждан».
Фото: pixabay.com
ТРК Губерния: последние новости
Олег Волков возглавил министерство промышленности и технологий Самарской области В Самарский регион африканская чума свиней могла попасть из Саратовской области Уникальный ресурсный центр для людей с ограниченными возможностями оценили представители областной Общественной палаты
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке252
Захарова плачет третий день91
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово149
Названы герои трагедии в Кемерово31
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома44
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
00:35
Российского блогера избили ногами за дрифт
Происшествия
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
00:57
Названы герои трагедии в Кемерово
Общество
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение