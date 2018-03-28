Для самарских отельеров и рестораторов стартовал обучающих курс по приему гостей ЧМ-2018 

Для 140 работников индустрии сервиса департаментом промышленности, потребительского рынка товаров и услуг администрации г. о. Самара и Самарской гостинично-туристской ассоциации был организован тренинг. Как сообщил руководитель департамента Александр Андриянов, около 100 экскурсоводов проходили обучение на протяжении двух лет. В настоящий момент стартует серия мероприятий для линейного персонала средств размещения и предприятий общественного питания: «Уже сейчас необходимо получить больше знаний об особенностях стран, гости из которых приедут в Самару. Их обязательно придется учитывать. Ведь это, с одной стороны, поспособствует успеху бизнеса, с другой — укрепит имидж Самары как гостеприимного и открытого города». В первый день обучения затронули тему живого общения. Эксперты помогали работникам гостиниц и отелей, ресторанов и кафе в поиске правильного подхода к налаживанию межнациональных и даже межконфессиональных коммуникаций. Разбирали пути выхода из конфликтов, подбирали сценарии идеальной встречи гостей. Ведь первое впечатление о человеке, как сообщают эксперты, складывается за 30 секунд, а значит уже в первые мгновения диалога должны проявляться такие черты, как доброжелательность и готовность к общению. Заинтересованность гостя будет зависеть от самого сотрудника. Второй день пройдет в режиме дистанционного обучения, по итогам которого будет представлен материал по темам «Практические рекомендации по выстраиванию межкультурных коммуникаций с иностранными гражданами» и «Материалы для формирования комфортной языковой среды пребывания в средствах размещения и предприятиях питания для иностранных граждан».
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