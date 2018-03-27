Андрей Травников поздравил Евгению Терешину с 90-летием 

В Правительстве Новосибирской области в честь юбиляра прошло торжественное мероприятие, участниками которого стали первый заместитель председателя Законодательного Собрания региона Андрей Панферов, уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева, заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска Евгений Яковенко, председатель Новосибирского областного Совета ветеранов Виктор Леонов, члены рабочей группы Книги Памяти Новосибирской области, представители общественности.
«Проделан огромный объем уникальной работы. Книга Памяти Новосибирской области отличается от проектов других регионом своим масштабом, охватывающим все сражения Великой Отечественной войны, Второй мировой, локальных войн, в том числе современного периода. В тридцати четырех томах содержится информация о более чем 330 тысячах наших земляков», — отметил заслуги юбиляра врио Губернатора.
За заслуги в увековечивании памяти воинов-сибиряков, патриотическое воспитание граждан, многолетний плодотворный труд Андрей Травников вручил Евгении Терёшиной Почетную грамоту Губернатора Новосибирской области.
Евгения Ивановна Терёшина стоит у истоков создания Книги Памяти Новосибирской области. На протяжении 25 лет, с 1993 года, она остается бессменным руководителем рабочей группы, возглавляя большой коллектив по созданию уникального памятника, увековечивающего подвиг жителей нашего региона — Книги Памяти Новосибирской области.
Благодаря ее увлеченности и преданности делу, умению организовать работу, привлечь людей продолжает выходить этот труд, посвященный воинам, отстоявшим нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. И сегодня ветеран продолжает выполнять работу по систематизации новых материалов, необходимых для издания дополнительных томов Книги Памяти.
Справка. В январе
1989 г. на бюро ЦК КПСС была одобрена инициатива ряда организаций и принято решение об издании Всесоюзной Книги памяти, затем вышел Указ Президента, Постановление Верховного Совета РСФСР и в конце
1992 г. был принят Закон «Об увековечении памяти погибших при защите Родины».
29 марта
1991 г. Новосибирский облисполком принял решение «О дополнительных мерах по подготовке к изданию областной Книги памяти», в котором в частности отмечалось: «…образовать областную редакционную коллегию Книги памяти в составе 28 человек и штатную рабочую группу».
В апреле
1991 г. Е. И. Терёшина была приглашена на работу в областную рабочую группу «Книги Памяти». Был разработан план деятельности, где обращалось особое внимание на подбор кадров, который проходил достаточно сложно, но благодаря ее деятельности, целеустремленности, инициативности, настойчивости в решении поставленных перед группой задач, удалось добиться создания в каждом районе области рабочих групп. С 1993 г. Е. И. Терёшина возглавила областную рабочую группу Книги Памяти.