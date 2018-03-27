Андрей Травников поздравил Евгению Терешину с 90-летием

«Проделан огромный объем уникальной работы. Книга Памяти Новосибирской области отличается от проектов других регионом своим масштабом, охватывающим все сражения Великой Отечественной войны, Второй мировой, локальных войн, в том числе современного периода. В тридцати четырех томах содержится информация о более чем 330 тысячах наших земляков», — отметил заслуги юбиляра врио Губернатора.

За заслуги в увековечивании памяти воинов-сибиряков, патриотическое воспитание граждан, многолетний плодотворный труд Андрей Травников вручил Евгении Терёшиной Почетную грамоту Губернатора Новосибирской области.

Евгения Ивановна Терёшина стоит у истоков создания Книги Памяти Новосибирской области. На протяжении 25 лет, с 1993 года, она остается бессменным руководителем рабочей группы, возглавляя большой коллектив по созданию уникального памятника, увековечивающего подвиг жителей нашего региона — Книги Памяти Новосибирской области.

Благодаря ее увлеченности и преданности делу, умению организовать работу, привлечь людей продолжает выходить этот труд, посвященный воинам, отстоявшим нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. И сегодня ветеран продолжает выполнять работу по систематизации новых материалов, необходимых для издания дополнительных томов Книги Памяти.

Справка. В январе

1989 г. на бюро ЦК КПСС была одобрена инициатива ряда организаций и принято решение об издании Всесоюзной Книги памяти, затем вышел Указ Президента, Постановление Верховного Совета РСФСР и в конце

1992 г. был принят Закон «Об увековечении памяти погибших при защите Родины».

29 марта

1991 г. Новосибирский облисполком принял решение «О дополнительных мерах по подготовке к изданию областной Книги памяти», в котором в частности отмечалось: «…образовать областную редакционную коллегию Книги памяти в составе 28 человек и штатную рабочую группу».

В апреле

1991 г. Е. И. Терёшина была приглашена на работу в областную рабочую группу «Книги Памяти». Был разработан план деятельности, где обращалось особое внимание на подбор кадров, который проходил достаточно сложно, но благодаря ее деятельности, целеустремленности, инициативности, настойчивости в решении поставленных перед группой задач, удалось добиться создания в каждом районе области рабочих групп. С 1993 г. Е. И. Терёшина возглавила областную рабочую группу Книги Памяти.