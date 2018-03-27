Два узбека умерли в выгребной яме из-за iPhone

Спасали.

В Наманганской области ( Узбекистан ) двое мужчин погибли, пытаясь достать из выгребной ямы iPhone. Еще один участник операции госпитализирован с отравлением, передает "Уралинформбюро"

Инцидент произошел 25 марта около 22.00. 32-летний хозяин гаджета выронил его в выгребную яму уличного туалета. Для извлечения телефона он позвал соседа. С помощью друга владелец смартфона спустился в канализационное сооружение, где упал в обморок от газов. Его «ассистент» бросился спасать товарища и тоже потерял сознание, сообщает Sputnik

Выручить мужчин попытался отец одного из них, но сам попал в больницу с отравлением. Горе-спасатели смартфона умерли на месте.