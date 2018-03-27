Депутата горсобрания Сочи лишат полномочий после жалобы координатора ЛДПР на Кубани

Как следует из проекта решения «О досрочном прекращении полномочий депутата Городского Собрания Сочи Середенко Татьяны Андреевны», оказавшегося в распоряжении «ФедералПресс» , данное решение принято на основе представления прокурора города Сочи Игоря Грязнова от 02.03.2018, где сообщается, где парламентарию вменяется нарушение требований антикоррупционного законодательства.

В частности, в представлении депутат обвиняется в том, что в представленной Середенко справке о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера отражены недостоверные сведения о расходах в размере 1 млн рублей, понесенных связи с приобретением квартиры в Сочи, а также сокрыты сведения о наличие обязательств финансового характера перед ООО «Жилстрой-ЮГ» в размере 2,0745 млн рублей, возникшего из договора купли-продажи от 4.10.2016, и перед Напсо Р. А. в размере 1,0745 млн рублей, возникшего из соглашения от 4.10.2016.

Краснодарском крае и «На меня оказывают давление по причине моего выхода из партии, — делится своим видением ситуации для «ФедералПресс» Татьяна Середенко. — Меня незаконно уволили с работы в ООО «НТК», фактическим владельцем которой является куратор госдумовской партии ЛДПР Адыгее депутат Госдумы Юрий Напсо . А подал заявление о проверке моей декларации за 2016 год руководитель регионального отделения ЛДПР Иван Тутушкин, понятно с чьей подачи».

Татьяна Середенко обращает внимание на то, что Городское Собрание Сочи выносит на ближайшую сессию вопрос о лишении ее полномочий, несмотря на то, что полномочия выступать с инициативой по лишению депутатских мандатов и проводить соответствующие проверки в рамках этого же заседания горсовета должны быть переданы губернатору Кубани.

«Меня никуда не приглашали, не дали возможности дать разъяснения, что это решение необоснованно, незаконно, потому что не соблюдалось никакой процедуры городским Собранием Сочи», — делится своим мнением Татьяна Середенко.

Напомним, что как ранее сообщал «ФедералПресс», написавшая ранее заявление о выходе из ЛДПР Татьяна Середенко подозревает федерального куратора партии на Кубани Юрия Напсо в мошенничестве.