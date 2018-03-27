Ещё
Депутата горсобрания Сочи лишат полномочий после жалобы координатора ЛДПР на Кубани
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутата горсобрания Сочи лишат полномочий после жалобы координатора ЛДПР на Кубани 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как следует из проекта решения «О досрочном прекращении полномочий депутата Городского Собрания Сочи Середенко Татьяны Андреевны», оказавшегося в распоряжении «ФедералПресс», данное решение принято на основе представления прокурора города Сочи Игоря Грязнова от 02.03.2018, где сообщается, где парламентарию вменяется нарушение требований антикоррупционного законодательства.
В частности, в представлении депутат обвиняется в том, что в представленной Середенко справке о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера отражены недостоверные сведения о расходах в размере 1 млн рублей, понесенных связи с приобретением квартиры в Сочи, а также сокрыты сведения о наличие обязательств финансового характера перед ООО «Жилстрой-ЮГ» в размере 2,0745 млн рублей, возникшего из договора купли-продажи от 4.10.2016, и перед Напсо Р. А. в размере 1,0745 млн рублей, возникшего из соглашения от 4.10.2016.
«На меня оказывают давление по причине моего выхода из партии, — делится своим видением ситуации для «ФедералПресс» Татьяна Середенко. — Меня незаконно уволили с работы в ООО «НТК», фактическим владельцем которой является куратор госдумовской партии ЛДПР в Краснодарском крае и Адыгее депутат Госдумы Юрий Напсо. А подал заявление о проверке моей декларации за 2016 год руководитель регионального отделения ЛДПР Иван Тутушкин, понятно с чьей подачи».
Татьяна Середенко обращает внимание на то, что Городское Собрание Сочи выносит на ближайшую сессию вопрос о лишении ее полномочий, несмотря на то, что полномочия выступать с инициативой по лишению депутатских мандатов и проводить соответствующие проверки в рамках этого же заседания горсовета должны быть переданы губернатору Кубани.
«Меня никуда не приглашали, не дали возможности дать разъяснения, что это решение необоснованно, незаконно, потому что не соблюдалось никакой процедуры городским Собранием Сочи», — делится своим мнением Татьяна Середенко.
Напомним, что как ранее сообщал «ФедералПресс», написавшая ранее заявление о выходе из ЛДПР Татьяна Середенко подозревает федерального куратора партии на Кубани Юрия Напсо в мошенничестве.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
На участке улицы Уссурийской в Краснодаре открыли движение транспорта «Коррупция сегодня возведена в ранг национального блага» «Бизнес уже давно не думает о людях — это система»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева194
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову72
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии395
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово423
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной48
Видео
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
02:22
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева
Политика
00:54
Поклонники осудили Волочкову
Шоу-бизнес
00:30
«Увидел лоскут кожи и понял: Юры больше нет»
Наука Наука и техника
01:02
Украина провела бесполезную модернизацию «Урагана»
Оружие Армия
01:00
Ярмольник отреагировал на включение в базу «Миротворца»
Шоу-бизнес
22:04
Путин: налоговые каникулы не касаются безопасности
Политика
00:42
Бородина прокомментировала ссору с Жужей
Шоу-бизнес
00:07
«Вся страна скорбит, а Боня селфи с розами снимает»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение