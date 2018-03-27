Юрист о гибели воронежца от падения льда: «Причина ЧП — презрение к человеческой жизни»

По словам Александра Мазалова, избежать случившегося можно было просто работая. В Воронеже от падения глыб льда с крыш домов за последние две недели пострадали четыре человека, ещё один — погиб. Жертвой происшествия стал журналист Николай Кочетов. Его гибель вызвала широкий общественный резонанс. Следователи уже возбудили уголовное дело, сейчас ведутся поиски виновных. За очистку крыш жилых домов от снега и льда в городе отвечают управляющие компании. Примечательно, что за последние годы, когда от падения наледи страдали люди и машины, никого из руководителей УК не привлекли к уголовной ответственности. Почему так происходит, в беседе с корреспондентом «Вести-Воронеж» рассказал юрист Александр Мазалов. Кто виновен в трагедии? По словам Александра Мазалова, в подобных происшествиях как на улице Театральной, где погиб воронежский журналист, виновен, как правило, конкретный работник, ознакомленный с инструкциями и выполняющий работу по очистке крыш. — Работники, на которых в силу закона или трудового договора возложена обязанность по слежению за состоянием кровли, периодически признаются виновными по статьям об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности и причинении смерти по неосторожности, — пояснил юрист.

Почему руководитель УК не несёт ответственности? — Всё потому, что при всём моём возмущении действиями руководства управляющих компаний, обязанности по выполнению работ по удалению сосулек и снега с крыши приблизительно в 100% случаев лежат не на руководителе предприятия. Если директор УК сделал всё необходимое, чтобы ответственный работник выполнил свою работу, то шанс привлечения директора к уголовной ответственности фактически равен нулю, — пояснил Мазалов. Если же такого работника нет, то выходит уже, что руководитель предприятия не выполнил свою работу. При таком раскладе виновным могут признать директора УК. Гражданскую ответственность в любом случае несёт непосредственно организация. В сложившейся ситуации — УК «Ваш дом». Поэтому родственники погибшего 71-летнего воронежца имеют право обратиться с иском о взыскании морального и материального вреда к управляющей компании. Зачем следует добиваться наказания для виновных? Ответственных лиц редко привлекают к уголовной ответственности, поскольку родственники и друзья жертв не так часто настаивают на возбуждении дела. — Человеческая жизнь в общественном сознании стоит крайне мало. Наши правоохранительные органы , как мне кажется, в целом разделяют это мнение. Судебный процесс и ведение уголовного дела требуют больших душевных сил, а зачастую и затрат. А нести такие расходы, как правило, никто не готов. Всё потому, что сильны настроения: «Это трагедия, погибшего уже не вернёшь». Выходит, что закон есть, правоприменительная практика тоже есть. Нет только воли. Поэтому для того, чтобы такие ситуации не повторялись, следует добиваться наказания по каждому произошедшему случаю падения наледи, — рассказал Александр Мазалов.