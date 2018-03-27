Небольшим зарубежным компаниям облегчат условия работы в РФ

Для иностранных компаний может быть снято ограничение на участие в уставном капитале российских малых и средних предприятий. Новая норма будет действовать только для аналогичных неофшорных зарубежных организаций. Соответствующие поправки в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», разработанные Минэкономразвития , поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишут "Известия"

Минэкономразвития приводит в документе данные ФНС , согласно которым в России работает около 13,8 тыс. предприятий, суммарная доля иностранного участия в уставном капитале которых в соответствии с действующим законодательством не превышает 49%.

Как подчеркивают авторы инициативы, одним из основных приоритетов РФ является экономический рост на основе привлечения инвестиций, внедрения новых технологий и расширения инновационной деятельности. Реализации этой цели будет способствовать и снятие существующего ограничения на участие иностранцев в малом и среднем бизнесе, полагают они. При этом послабление затронет только неофшорные предприятия, в штате которых по данным за предшествующий год не более 250 сотрудников, а доход не превышает 2 млрд рублей. Ограничения для крупных компаний сохранятся.

Информация о соответствии иностранных инвесторов этим требованиям будет поступать в налоговую службу. Для этого аудиторы ежегодно будут представлять список российских компаний, совладельцами которых являются иностранные предприятия. При этом информацию о зарубежных инвесторах аудиторам придется брать из их отчетности, представленной в иностранный налоговый орган.

Однако это вызывало критику со стороны Минюста . Как отметили в министерстве, в отдельных странах в налоговой отчетности может не быть информации о среднесписочной численности сотрудников. В этой связи министерство предлагало разрешить аудиторам использовать данные, полученные от иностранной компании, или другие источники.

Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ поддержал проект, однако предложил предусмотреть меры для предупреждения возможных злоупотреблений со стороны аудиторских организаций. В институте полагают, что аудиторы наделяются квази-публичными полномочиями: от них зависит, получит ли компания статус малого или среднего предприятия. Стоит отметить, что этот статус позволяет рассчитывать на некоторые послабления — например, на упрощенную систему налогообложения или «надзорные каникулы» с освобождением от проверок.

Как заявил газете президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин , бизнесу был бы полезен приток инвестиций. «Это очень серьезный рынок, и компании хотят за него бороться, особенно высокотехнологичные», — пояснил глава «Опоры России».

Однако инвесторы, получающие доступ к сегменту МСП, должны находиться в категории малого и среднего бизнеса, подчеркнул эксперт. Это необходимо, чтобы крупные иностранные компании не создавали фирмы-прокладки ради получения господдержки или преференций при закупках, считает он. Для российских компаний подобное ограничение уже действует, поэтому следует предусмотреть аналогичный подход и для иностранцев, чтобы те и другие были равны перед законом.