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Брешь в Apache Struts спустя год все еще используется киберпреступниками
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Брешь в Apache Struts спустя год все еще используется киберпреступниками 

Anti-Malware.ru 2 часа назад
Спустя год после того, как исследователи отметили первые попытки эксплуатации критической уязвимости во фреймворке Apache Struts 2, киберпреступники продолжают сканировать Сеть в надежде найти уязвимые серверы.
Уязвимость, о которой идет речь, известна под идентификатором CVE-2017-5638, она затрагивает версии с Struts 2.3.5 по 2.3.31, а также с Struts 2.5 по 2.5.10. Брешь была устранена 6 марта 2017 года с выходом версий 2.3.32 и 2.5.10.1.
Ошибка, вызванная неправильной обработкой заголовка Content-Type, может быть воспроизведена при осуществлении загрузки файлов с помощью парсер Jakarta Multipart. Она позволяет неавторизованному злоумышленнику удаленно выполнить произвольные команды в целевой системе.
Первые попытки эксплуатации этой уязвимости были обнаружены экспертами на следующий день после того, как был выпущен патч. К тому времени уже кто-то опубликовал proof-of-concept эксплойт. В основном злоумышленники сканировали серверы на предмет наличия уязвимых установок Struts.
Гай Бруно, исследователь SANS Internet Storm Center, в минувшие выходные сообщил, что его honeypot-ловушка поймала значительное количество попыток эксплуатации недостатка CVE-2017-5638 в течение последних двух недель.
За одно только воскресение таких попыток насчиталось 57, все они на портах 80, 8080 и 443. Специалист предполагает, что все атаки использовали общедоступный эксплойт, однако Бруно отметил, что ему пока не удалось выявить никакого пейлоада. IP-адреса, с которых происходило сканирование, располагаются в Азии.
«Злоумышленники ищут либо непропатченные серверы, либо новые установки, которые не были защищены должным образом», — отметил Бруно.
Стоит отметить, что именно брешь CVE-2017-5638 была использована в атаке на Бюро кредитных историй США Equifax.
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