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Компания выплатит оренбуржцу более 160 000 рублей за iPhone
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Компания выплатит оренбуржцу более 160 000 рублей за iPhone 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
В суд с иском к сотовому ретейлеру обратился оренбуржец, купивший некачественный мобильный телефон.
Как сообщает пресс-служба облсуда, в декабре 2015 года мужчина приобрел iPhone 6S Рlus, за который заплатил 53 519 рублей. В течение гарантийного срока потребитель обнаружил недостатки в аппарате: телефон самопроизвольно включался и выключался несколько раз, западали кнопки. Покупатель обратился в магазин и попросил вернуть деньги за приобретенный некачественный товар, однако продавец отказал. Это послужило основанием для обращения в суд.
Экспертиза установила, что в телефоне имеются производственные дефекты, при этом следов нарушения правил эксплуатации не выявлено. Суд признал, что права потребителя нарушены и взыскал с ретейлера стоимость телефона, неустойку за несвоевременный возврат денег, а также компенсацию морального вреда и штраф. Всего компания выплатит оренбуржцу более 160 000 рублей.
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