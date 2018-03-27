Остановку для электричек «Мамаев курган» в Волгограде откроют в мае

Остановочную платформу для электричек «Мамаев курган» в Волгограде сдадут в эксплуатацию уже в мае, реконструкция объекта идет по графику.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, во вторник, 27 марта платформу осмотрел глава региона Андрей Бочаров . Губернатор уже оценил ход ее реконструкции. Основная часть работ на объекте уже завершена. Сейчас специалисты занимаются благоустройством прилегающий территории.

В рамках обновления длина платформы была увеличена с 120 до 222 метров, а ширина с трех метров до шести. За счет этого безопасность пассажиров будет выше. Кроме того, увеличение размеров платформы позволит в будущем принимать поезда из 10 вагонов.