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Остановку для электричек «Мамаев курган» в Волгограде откроют в мае
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Остановку для электричек «Мамаев курган» в Волгограде откроют в мае 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Остановочную платформу для электричек «Мамаев курган» в Волгограде сдадут в эксплуатацию уже в мае, реконструкция объекта идет по графику.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, во вторник, 27 марта платформу осмотрел глава региона Андрей Бочаров. Губернатор уже оценил ход ее реконструкции. Основная часть работ на объекте уже завершена. Сейчас специалисты занимаются благоустройством прилегающий территории.
В рамках обновления длина платформы была увеличена с 120 до 222 метров, а ширина с трех метров до шести. За счет этого безопасность пассажиров будет выше. Кроме того, увеличение размеров платформы позволит в будущем принимать поезда из 10 вагонов.
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