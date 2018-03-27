Секретное оружие. На что идут инвесторы, чтобы заполучить многообещающий стартап

Когда генеральный директор и сооснователь компании Front Матильда Коллин решила привлечь дополнительные инвестиции, она пообещала себе: провести все встречи с инвесторами за неделю. «Я ненавижу поднимать инвестиционные раунды, поэтому мне было важно решить этот вопрос как можно быстрее, — объясняет она.

За неделю до Дня благодарения Коллин встретилась с несколькими компаниями, которые были готовы сотрудничать с ней на ее условиях. Уже к пятнице у нее было двенадцать предложений от инвесторов. Sequoia Capital — известный американский венчурный фонд, который инвестировал в такие компании, как Airbnb, Dropbox, Stripe, WhatsApp и другие, выделялся на фоне других. Один из партнеров этого фонда — Брайан Шрайер — легенда Кремниевой Долины, который помог раскрутиться таким стартапам, как Qualtrics и Thumbtack, мог помочь взлететь и ее бизнесу. Кроме того, он принес на встречу секретное оружие: набор Lego.

О любви Коллин к Lego знают ее сотрудники, партнеры по бизнесу и подписчики в Twitter. Но только ведущий инвестор Sequoia догадался использовать эту информацию в свою пользу — перед встречей с ней он забежал в ближайший торговый центр за конструктором Lego, а затем вместе Дугом Леоном и Джесс Ли — партнерами фонда собрал из него логотипы Front и Sequoia на фоне моста „Золотые ворота“.

»Колин была под впечатлением, но согласилась на наше предложение не сразу, — вспоминает Шрайер.

Коллин все же приняла предложение от Sequoia, а после вернулась на родину во Францию . В Париже находится офис, где разрабатывают приложение Front. Там она объявила о результатах переговоров, которые длились неделю: $66 млн в рамках второго раунда, который спонсировали Sequoia.

Колин и Лоран Перрен — основатели стартапа Front, разработали инструмент для унификации входящих сообщений, собирая их из email-аккаунтов, Twitter, Facebook, чатов и SMS в одном месте. Конструктор Lego помог партнерам из Sequoia выделится среди других инвесторов, и произвести впечатление на Коллин. Но как их сервису удалось привлечь однин из самых успешных венчурных фондов Кремниевой долины? Количество пользователей Front заинтересовало инвесторов. В 2014 году стартап прошел программу акселерации в Y Combinator и с того времени привлек 2500 пользователей. Половина пользователей Gmail и Outlook перешла в приложение Front. Они используют приложение регулярно: 64% пользователей посещают приложение каждый день, проводя там в среднем 2,5 часа в день.

Колин вошла в рейтинг самых ярких предпринимателей младше 30 лет Forbes . По мнению предпринимательницы ее продукт может стать настоящим универсальным почтовым сервисом. Инвестиции от Sequoia пойдут на разработку обновленной версии Front, которую планируют запустить в этом году. Работать в сервисе станет еще проще и удобнее. «Число сообщений, которые пользователи отправляют и получают, растет день ото дня, — говорит Коллин, — „Slack доказал, что компании готовы платить за хороший инструмент для внутренней коммуникации. Front преследует более глобальные цели — стать лидером среди сервисов внешней коммуникации“, — продолжает она.

По словам Лорана Перрена, финансирование Front, в котором участвовал еще один инвестор — Джош Стейн из венчурного фонда Draper Fisher Jurvetson, было весьма щедрым. На счетах стартапа все еще остается $7 млн от $10 млн, которые привлек стартап во время первого раунда от Social Capital в 2016 году. За счет этих средств основатели смогут увеличить штат сотрудников с 60 до 130 человек — планируют нанять дизайнеров и менеджеров по продажам. Для Коллин важно, чтобы сотрудники американского и французского офисов могли свободно общаться, поэтому для французских сотрудников проводят курсы английского языка.

Для Sequoia решение инвестировать в Front связано не только с показателями компании, но и с самой Коллин. „Она исключение во всех смыслах слова. Классический пример основателя, который достиг успеха собственными силами. Она искренне верит в свой проект“, — убеждает он. Front напоминает ему Snapchat (у приложений одинаковый уровень лояльности пользователей) — что редкость для бизнес-приложения.

Коллин говорит, что ей льстит внимание Sequoia к ее проекту, но это не сможет вскружить ей голову. „Насколько мне известно, Sequoia редко проявляет открытый интерес к стартапам. Их внимание с одной стороны мотивирует меня на новые свершения, с другой — возлагает большую ответственность, — объясняет она. — Но я со всем справлюсь“.

Перевод Натальи Балабанцевой