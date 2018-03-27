Секретное оружие. На что идут инвесторы, чтобы заполучить многообещающий стартап 

Когда генеральный директор и сооснователь компании Front Матильда Коллин решила привлечь дополнительные инвестиции, она пообещала себе: провести все встречи с инвесторами за неделю. «Я ненавижу поднимать инвестиционные раунды, поэтому мне было важно решить этот вопрос как можно быстрее, — объясняет она.
За неделю до Дня благодарения Коллин встретилась с несколькими компаниями, которые были готовы сотрудничать с ней на ее условиях. Уже к пятнице у нее было двенадцать предложений от инвесторов. Sequoia Capital — известный американский венчурный фонд, который инвестировал в такие компании, как Airbnb, Dropbox, Stripe, WhatsApp и другие, выделялся на фоне других. Один из партнеров этого фонда — Брайан Шрайер — легенда Кремниевой Долины, который помог раскрутиться таким стартапам, как Qualtrics и Thumbtack, мог помочь взлететь и ее бизнесу. Кроме того, он принес на встречу секретное оружие: набор Lego.
О любви Коллин к Lego знают ее сотрудники, партнеры по бизнесу и подписчики в Twitter. Но только ведущий инвестор Sequoia догадался использовать эту информацию в свою пользу — перед встречей с ней он забежал в ближайший торговый центр за конструктором Lego, а затем вместе Дугом Леоном и Джесс Ли — партнерами фонда собрал из него логотипы Front и Sequoia на фоне моста „Золотые ворота“.
»Колин была под впечатлением, но согласилась на наше предложение не сразу, — вспоминает Шрайер.
Коллин все же приняла предложение от Sequoia, а после вернулась на родину во Францию. В Париже находится офис, где разрабатывают приложение Front. Там она объявила о результатах переговоров, которые длились неделю: $66 млн в рамках второго раунда, который спонсировали Sequoia.
Колин и Лоран Перрен — основатели стартапа Front, разработали инструмент для унификации входящих сообщений, собирая их из email-аккаунтов, Twitter, Facebook, чатов и SMS в одном месте. Конструктор Lego помог партнерам из Sequoia выделится среди других инвесторов, и произвести впечатление на Коллин. Но как их сервису удалось привлечь однин из самых успешных венчурных фондов Кремниевой долины? Количество пользователей Front заинтересовало инвесторов. В 2014 году стартап прошел программу акселерации в Y Combinator и с того времени привлек 2500 пользователей. Половина пользователей Gmail и Outlook перешла в приложение Front. Они используют приложение регулярно: 64% пользователей посещают приложение каждый день, проводя там в среднем 2,5 часа в день.
Колин вошла в рейтинг самых ярких предпринимателей младше 30 лет Forbes. По мнению предпринимательницы ее продукт может стать настоящим универсальным почтовым сервисом. Инвестиции от Sequoia пойдут на разработку обновленной версии Front, которую планируют запустить в этом году. Работать в сервисе станет еще проще и удобнее. «Число сообщений, которые пользователи отправляют и получают, растет день ото дня, — говорит Коллин, — „Slack доказал, что компании готовы платить за хороший инструмент для внутренней коммуникации. Front преследует более глобальные цели — стать лидером среди сервисов внешней коммуникации“, — продолжает она.
По словам Лорана Перрена, финансирование Front, в котором участвовал еще один инвестор — Джош Стейн из венчурного фонда Draper Fisher Jurvetson, было весьма щедрым. На счетах стартапа все еще остается $7 млн от $10 млн, которые привлек стартап во время первого раунда от Social Capital в 2016 году. За счет этих средств основатели смогут увеличить штат сотрудников с 60 до 130 человек — планируют нанять дизайнеров и менеджеров по продажам. Для Коллин важно, чтобы сотрудники американского и французского офисов могли свободно общаться, поэтому для французских сотрудников проводят курсы английского языка.
Для Sequoia решение инвестировать в Front связано не только с показателями компании, но и с самой Коллин. „Она исключение во всех смыслах слова. Классический пример основателя, который достиг успеха собственными силами. Она искренне верит в свой проект“, — убеждает он. Front напоминает ему Snapchat (у приложений одинаковый уровень лояльности пользователей) — что редкость для бизнес-приложения.
Коллин говорит, что ей льстит внимание Sequoia к ее проекту, но это не сможет вскружить ей голову. „Насколько мне известно, Sequoia редко проявляет открытый интерес к стартапам. Их внимание с одной стороны мотивирует меня на новые свершения, с другой — возлагает большую ответственность, — объясняет она. — Но я со всем справлюсь“.
Перевод Натальи Балабанцевой