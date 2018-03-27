Пермяки написали контрольную по математике «Яндекса» хуже, чем в прошлом году

Компания «Яндекс» подвела итоги контрольной работы по математике «Что и требовалось доказать». В этом году проверить свои знания решились 412 пермяков. Написать контрольную работу можно было онлайн или в одном из вузов. В Перми проверить свои знания пригласил пермский государственный университет. В итоге контрольную работу на пятерки написали всего 10% пермяков, 17% решили задания на четверки и 42% — на тройки. 31% участников с заданием не справились. — В этом году контрольная для пермяков оказалась сложнее, чем в прошлом: на пятёрки и четвёрки её выполнили 28% участников, а в 2017 году — 45%, — сообщили в компании «Яндекс». — Для сравнения: в Екатеринбурге отличников и хорошистов в этом году 44%, в Челябинске — 46%, а в целом по России — 44%. Всего в России приняли участие в контрольной 22 тысячи человек. За «боевую» версию работы пятёрку получили 21% участников, четвёрку — 23%, а тройку — 31%. Лучшие результаты показали жители Нижнего Новгорода, Казани Тюмени , где пятерки и четверки получили более 50% участников. Ранее аналитики «Яндекса» выяснили, что Пермь занимает второе место среди городов-миллионеров по количеству запросов в интернете о кошках.