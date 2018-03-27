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Раненную в Хабаровском крае тигрицу готовят к перевозке в Москву
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Раненную в Хабаровском крае тигрицу готовят к перевозке в Москву 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 27 мар — РИА Новости. Специалисты готовят к перевозке в Москву для операции тигрицу, раненную неизвестным в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
Тигрицу ранее нашли на территории государственного природного заказника краевого значения «Матайский» в Хабаровском крае. Зверь ранен картечью из гладкоствольного оружия в бедро, район хвоста и живота. Тигра доставили в центр реабилитации МРОО «Центр „Тигр“ в Приморье, где его сразу прооперировали, состояние зверя тяжелое. Полиция ищет виновников инцидента. Позже хищника прооперировали повторно.
»Состояние тигрицы сейчас стабильное, есть возможность перевезти ее в Москву. Будем готовить ее к перевозке. Если состояние хищницы не изменится, то, возможно, к концу недели перевезем. Показания к перелету есть, и мы думаем, что она должна выдержать перевозку. Тигрица ест и пьет", — сказал Арамилев.
По его словам, специалисты Московского зоопарка прооперируют сустав на лапе животного.
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