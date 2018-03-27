За нарушения на аукционе по дороге через сады под Челябинском оштрафовали чиновника 

Документация к аукциону на проектно-изыскательские работы по строительству дороги к новым микрорайонам, основной вариант которой предполагает снос домов в СНТ «Петушок», была составлена с нарушениями. За это Челябинское управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) оштрафовало первого заместителя главы администрации Сосновского района Игоря Азархина на три тысячи рублей.
Сосновский райсуд подтвердил правомерность постановления антимонопольной службы.
По словам пресс-секретаря Челябинского УФАС Натальи Мартынюк, в нескольких статьях закона «О контрактной системе» в извещении и документации об аукционе заказчик не установил требование к участнику закупки и составу второй части заявки о членстве в саморегулируемой организации (СРО) в области инженерных изысканий, которое должно было быть подтверждено выпиской из реестра членов СРО с учётом случаев, предусмотренных частью 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса.
Помимо этого наименование объекта закупки в части проведения проектно-изыскательских работ не соответствует описанию объекта закупки, включающей проведение кадастровых работ, объём которых не определён. Это свидетельствует о необъективном и противоречивом описании объекта закупки. Ещё в проекте контракта содержится противоречивая информация о сроках оформления заказчиком результатов приёмки выполненных работ.
— Утверждение документации об аукционе с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок является составом административного правонарушения (часть 4.2 статьи 7.30 КоАП), — указала Наталья Мартынюк. — Нарушение наказывается административным штрафом в три тысячи рублей.
Антимонопольная служба предписала сосновской администрации не заключать контракт до тех пор, пока не будут устранены нарушения в документации.
— Аукцион мы не отменяли. Наше предписание было исполнено. Аукцион проведён уже в соответствии с нашими требованиями, — заключила Мартынюк.
Скандал вокруг планирующейся автодороги разгорелся в августе прошлого года, когда в СНТ «Петушок» садоводы заметили замерщиков и узнали, что трасса может пройти через их дачи. Как выяснилось, дорогу хотят пустить прямо по участкам, и аукцион на проведение проектно-изыскательских работ уже объявили. 7 сентября после волны негодования собственников садов в СНТ «Петушок» чиновники организовали специальную пресс-конференцию. Глава Сосновского района Евгений Ваганов обозначил необходимость строительства транспортной автомагистрали к загородным микрорайонам «Западный», «Залесье», «Вишнёвая горка», «Женева», «Белый хутор», «Просторы», но тогда подчеркнул, что дачники раньше времени начали панику, поскольку проекта ещё нет, и подрядчику поставлено условие разработать несколько вариантов. Председатель СНТ «Петушок» Галина Котова заявила о лукавстве властей и продемонстрировала справку о составлении планируемого бюджета строительства дороги с прохождением через сады.
Сотни людей единодушно проголосовали против строительства трассы. И проиграли
Когда проект всё же представили, то оказалось, что фирма-подрядчик подготовила пять вариантов, и все — через сады к трассе Шершни — Северный, ведущей в Челябинск (к Шершнёвской плотине). Ни одной альтернативы за пределами СНТ проработано не было. Путь, который проектанты рекомендовали к строительству, проходит по центральной части «Петушка», разделяя его на две половины. По проекту под снос пойдут 39 дачных владений. И ещё сотня садоводов останется по соседству с автомагистралью.
В декабре прошлого года прошли публичные слушания по проекту. Сотни людей, заполнивших зал, единодушно проголосовали против строительства трассы. А в январе выяснилось, что они проиграли, поскольку 1700 жителей новых микрорайонов направили письменные заявления за дорогу. Правда, спецкору 74.ru не удалось подтвердить подлинность этих бумаг.
В конце февраля стало известно, что два десятка садоводов СНТ «Петушок» дали согласие на выкуп участков под строительство автодороги для новых жилых микрорайонов под Челябинском. Об этом на радиостанции «Эхо Москвы. Челябинск» в эфире программы «Персонально ваш» сообщил вице-губернатор области Сергей Сушков. Но как выяснил 74.ru, это не совсем так.