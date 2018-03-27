За нарушения на аукционе по дороге через сады под Челябинском оштрафовали чиновника

Документация к аукциону на проектно-изыскательские работы по строительству дороги к новым микрорайонам, основной вариант которой предполагает снос домов в СНТ «Петушок», была составлена с нарушениями. За это Челябинское управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) оштрафовало первого заместителя главы администрации Сосновского района Игоря Азархина на три тысячи рублей.

Сосновский райсуд подтвердил правомерность постановления антимонопольной службы.

По словам пресс-секретаря Челябинского УФАС Натальи Мартынюк, в нескольких статьях закона «О контрактной системе» в извещении и документации об аукционе заказчик не установил требование к участнику закупки и составу второй части заявки о членстве в саморегулируемой организации (СРО) в области инженерных изысканий, которое должно было быть подтверждено выпиской из реестра членов СРО с учётом случаев, предусмотренных частью 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса.

Помимо этого наименование объекта закупки в части проведения проектно-изыскательских работ не соответствует описанию объекта закупки, включающей проведение кадастровых работ, объём которых не определён. Это свидетельствует о необъективном и противоречивом описании объекта закупки. Ещё в проекте контракта содержится противоречивая информация о сроках оформления заказчиком результатов приёмки выполненных работ.

— Утверждение документации об аукционе с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок является составом административного правонарушения (часть 4.2 статьи 7.30 КоАП), — указала Наталья Мартынюк. — Нарушение наказывается административным штрафом в три тысячи рублей.

Антимонопольная служба предписала сосновской администрации не заключать контракт до тех пор, пока не будут устранены нарушения в документации.

— Аукцион мы не отменяли. Наше предписание было исполнено. Аукцион проведён уже в соответствии с нашими требованиями, — заключила Мартынюк.

Скандал вокруг планирующейся автодороги разгорелся в августе прошлого года, когда в СНТ «Петушок» садоводы заметили замерщиков и узнали, что трасса может пройти через их дачи. Как выяснилось, дорогу хотят пустить прямо по участкам, и аукцион на проведение проектно-изыскательских работ уже объявили. 7 сентября после волны негодования собственников садов в СНТ «Петушок» чиновники организовали специальную пресс-конференцию. Глава Сосновского района Евгений Ваганов обозначил необходимость строительства транспортной автомагистрали к загородным микрорайонам «Западный», «Залесье», «Вишнёвая горка», «Женева», «Белый хутор», «Просторы», но тогда подчеркнул, что дачники раньше времени начали панику, поскольку проекта ещё нет, и подрядчику поставлено условие разработать несколько вариантов. Председатель СНТ «Петушок» Галина Котова заявила о лукавстве властей и продемонстрировала справку о составлении планируемого бюджета строительства дороги с прохождением через сады.

Сотни людей единодушно проголосовали против строительства трассы. И проиграли

Когда проект всё же представили, то оказалось, что фирма-подрядчик подготовила пять вариантов, и все — через сады к трассе Шершни — Северный, ведущей в Челябинск (к Шершнёвской плотине). Ни одной альтернативы за пределами СНТ проработано не было. Путь, который проектанты рекомендовали к строительству, проходит по центральной части «Петушка», разделяя его на две половины. По проекту под снос пойдут 39 дачных владений. И ещё сотня садоводов останется по соседству с автомагистралью.

В декабре прошлого года прошли публичные слушания по проекту. Сотни людей, заполнивших зал, единодушно проголосовали против строительства трассы. А в январе выяснилось, что они проиграли, поскольку 1700 жителей новых микрорайонов направили письменные заявления за дорогу. Правда, спецкору 74.ru не удалось подтвердить подлинность этих бумаг.