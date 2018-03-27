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Названы уфимские улицы, на которых проведут ямочный ремонт в 2018 году
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Названы уфимские улицы, на которых проведут ямочный ремонт в 2018 году 

АиФ-Уфа 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
В Уфе наступил сезон ямочного ремонта, сообщает пресс-служба городской администрации.
Ямы залатают на следующих улицах: Менделеева, Южный проезд, Сипайловская, Новоженова, бульвар Молодежный, Шафиева, Рязанская, Комсомольская, М. Рыльского, Б. Бикбая, Н. Ковшовой, Российская, Самаркандская, Строительный переулок, Сагита Агиша, Левитана, Ухтомского, Пугачёва. (прим. в списке возможны дополнения)
Причем, к ремонту некоторых дорог городские службы приступили ещё вчера — 26 марта.
В этом году в дорожно-ремонтном деле города используется новая технология с применением инфракрасного излучения. «В первую очередь ремонтируемый участок дороги подвергается тщательной очистке. Далее на подготовленный участок помещается аппарат инфракрасного излучения на определенное время, за это время асфальт успевает нагреться до определенной температуры. Размягченный асфальт перемешивается, в него добавляется нужное количество асфальтогранулята, ремонтируемый участок выравнивается по уровню дорожного полотна. Далее выполняется утрамбовка ремонтируемого участка катком до полного сравнивания участка с уровнем дорожного полотна», — рассказали в пресс-службе мэрии.
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