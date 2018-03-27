Двое череповчан устроили застолье прямо в супермаркете

Мужчины достали из витрин продукты и алкоголь и решили употребить их, не донеся до кассы.

Нарушители пришли в магазин на Шекснинском проспекте в городе Череповце поздно вечером. Пройдя в зал с алкоголем, они открыли бутылки с ликером и виски. За закуской приятели отправились уже в другой отдел, где продается готовая продукция. Там мужчины забрали с витрины курицу гриль и стейк из лосося.

Следующим пунктом стал отдел хозтоваров, так как приятелям потребовались бумажные полотенца. Сотрудники магазина по камерам слежения заметили странных покупателей и вызвали Росгвардию. Прибывший наряд отправил нарушителей в отдел полиции. Как выяснилось, оба мужчины уже были ранее судимы за имущественные преступления. Правоохранителям приятели пояснили, что очень хотели выпить, но так как уже было 11 вечера, алкоголь нигде не продавали. И тогда приятели решили добыть спиртное таким образом.