Школьные территории благоустроят

В этом году в районе Солнцево планируется привести в порядок территории трех образовательных организаций: «Колледжа градостроительства, транспорта и технологий № 41» и двух отделений школы № 1347.

Строители заменят бордюрный камень, асфальто-бетонное покрытие, игровые и спортивные объекты, ограждения, малые архитектурные формы, обновят пешеходные тропинки, установят клумбы. Всего в районе планируется отремонтировать и заменить 168 малых архитектурных форм и 150 урн. Общегородские субботники пройдут в районе Солнцево 14 и 21 апреля по двум адресам: в парке 60-летия Октября и на бульваре между улицами Богданова и Щорса. Они дадут старт масштабному летнему благоустройству всего района. Адресный перечень всех площадок планируемых преобразований в настоящий момент проходит окончательное утверждение.