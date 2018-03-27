Ещё
Школьные территории благоустроят
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школьные территории благоустроят 

На Западе Москвы 28 минут назад
Фото: На Западе Москвы
В этом году в районе Солнцево планируется привести в порядок территории трех образовательных организаций: «Колледжа градостроительства, транспорта и технологий № 41» и двух отделений школы № 1347.
Строители заменят бордюрный камень, асфальто-бетонное покрытие, игровые и спортивные объекты, ограждения, малые архитектурные формы, обновят пешеходные тропинки, установят клумбы. Всего в районе планируется отремонтировать и заменить 168 малых архитектурных форм и 150 урн. Общегородские субботники пройдут в районе Солнцево 14 и 21 апреля по двум адресам: в парке 60-летия Октября и на бульваре между улицами Богданова и Щорса. Они дадут старт масштабному летнему благоустройству всего района. Адресный перечень всех площадок планируемых преобразований в настоящий момент проходит окончательное утверждение.
На Западе Москвы: последние новости
Центр Хруничева с рабочим визитом посетила делегация Госкорпорации "Роскосмос" Недоделки устранят! По данным опросов на избирательных участках в Москве Путин набирает 72% голосов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые прокомментировал трагедию в Кемерово477
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово157
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной34
Россия предложила выбор для изгнания дипломатов США220
Мэр Кемерово отправил жителей на «экскурсию» в морг438
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
01:00
У россиян стало больше «свободных денег»
Личный счет Социология
00:35
Госдеп США отреагировал на трагедию в России
В мире Политика
00:58
Юлия Пересильд легла под капельницу
Шоу-бизнес
05:59
Ведущего «загнобили» за комментарии в адрес Миноуг
Шоу-бизнес
01:21
Россия обвинила США в злоупотреблениях
Политика В мире
03:06
Россия предложила выбор для изгнания дипломатов США
Политика
02:20
Юная фаворитка раскрыла тайны Пугачевой
Шоу-бизнес
09:14
Лондон проверит активы российских олигархов
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение