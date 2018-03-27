Со 2 апреля начинается прием заявок на участие в ярмарках выходного дня

Как сообщает официальный портал Мэра и Правительства Москвы, желающие смогут подать заявки с 2 апреля 2018 года на участие в ярмарках выходного дня.

Фермеры, которые хотят принять участие в ярмарках выходного дня, смогут подать заявки на портале mos.ru с 9:00 2 апреля до 23:59 6 апреля. Первая в этом году ярмарочная сессия выходного дня пройдет с 20 апреля по 1 июля. Торговые места будут представлены бесплатно.

В 2018 году главы фермерских хозяйств впервые получат 20% мест в группе товаров «овощи и фрукты». А на каждой ярмарке теперь появится специальное торговое место для пенсионеров и горожан с ограниченными возможностями здоровья, которые хотели бы продавать урожай, выращенный на собственном огороде.

Заявки на участие могут подать физические и юридические лица, главы фермерских или личных подсобных хозяйств, люди, занимающиеся огородничеством и животноводством. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru, зайти в каталог «Услуги», выбрать раздел «Бизнес» и подраздел «Розничная торговля и общепит», далее — услугу «Предоставление места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке выходного дня в городе Москве ». На время проведения отбора можно воспользоваться функцией сохранения черновика. Это позволит сократить время при заполнении последующих электронных обращений.

Кроме того, если нет возможности отправить заявку онлайн через mos.ru, можно обратиться за помощью в любой столичный офис «Мои документы», и там помогут сделать это. Обо всех этапах рассмотрения заявки соискателя будут информировать в личном кабинете на портале и по электронной почте.

Фото взято: https://imgtest.mir24.tv/uploaded/images/crops/2017/May/870x489_1x1_detail_crop_d5d8529ea8af03c5e0e28be176389a50.jpg