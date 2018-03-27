Взятка-на-Дону: рассказываем о самых громких делах против ростовских чиновников за последние полгода

На днях в Москве был задержан ростовский бизнесмен и экс-депутат Госдумы Вадим Варшавский . Его подозревают в хищении 2,5 млрд рублей из лопнувшего банка «Петрокоммерц» . И это далеко не единственный за последние полгода случай, когда солидные дончане оказываются в эпицентре финансово-уголовных скандалов. Мы вспомнили это и еще несколько громких задержаний недалекого прошлого.

Вадим Варшавский, бизнесмен, бывший депутат Госдумы

Вадима Варшавского подозревают в хищении на 2,5 миллиарда рублей

Вадим Варшавский родился в Кемеровской области , но долгое время жил в Ростове. Был депутатом Госдумы от Ростовской области IV и V созывов. Владеет активами в таких сферах, как металлургия («Эстар»), добывающая промышленность («Русский уголь»), пищевая индустрия (компании «Русский винный трест» и «Русская свинина»).

Предприниматель занимался строительством ростовского отеля Hyatt, но со скандалом вышел из проекта. На пресс-конференции он сообщил, что противостояние с партнерами по проекту достигло такого накала, что никакого смысла в сотрудничестве с ними он не видит. При этом Варшавский потребовал у экс-партнеров 610 млн рублей, которые, по его словам, он успел вложить в строительство объекта.

Вадима Варшавского задержали 21 марта в Москве. Его подозревают в хищении 2,5 миллиарда рублей из лишенного лицензии банка «Петрокоммерц». По версии следствия, на такую сумму экс-депутат взял кредит для завода, которым он владел.

Ирина Волк. — Между предприятием, владельцем которого являлся задержанный, и банковской организацией был заключен кредитный договор, обязательства по которому подозреваемый не выполнил, а деньги присвоил, — сообщила СМИ официальный представитель ГУ МВД

Александр Донской , экс-начальник управления благоустройства и лесхоза Ростова

Александра Донского объявили в розыск еще в 2015 году, а нашли только на днях. Его обвиняют в миллионной взятке от фирм, занимающихся ландшафтным благоустройством.

— Одна из компаний, от которых Донской получил взятку, должна была заниматься строительством парка им. Вересаева в Александровке . Работы стоили 7,2 миллионов рублей, которые выделили из городского бюджета, — сообщает газета «Крестьянин»

России. По версии следствия, за взятку чиновник пообещал, что его управление примет выполненные фирмами работы, несмотря на все замечания и недостатки. После того, как его заподозрили во взятке, он уехал в Испанию . Чиновника задержали, а в середине марта этого года передали сотрудникам федеральной службы наказаний Интерпола

Альбину Порошину задержали в конце декабря

35-летнюю чиновницу арестовали в конце декабря прошлого года по подозрению во взяточничестве на два миллиона рублей. Она согласилась сотрудничать со следствием, чтобы из СИЗО её отпустили под домашний арест. По ее словам, эти деньги она должна была передать сити-менеджеру Новочеркасска Игоря Зюзина от бизнесмена, который за взятку планировал стать участником программы «Комфортная городская среда».

Женщину отпустили из СИЗО, но сразу после этого она отказалась от показаний и взяла вину в получении взятки на себя. Поэтому в феврале ее снова поместили в следственный изолятор. Мэр Новочеркасска Игорь Зюзин продолжает работать на своём посту.

Моргачева приговорили к одному году условно

Сергей Моргачев возглавил УГИБДД по Ростовской области в 2013 году, до этого работал в Госавтоиснпекции Московской, а затем Ульяновской области . Приговор за превышение полномочий ему вынесли 15 декабря 2017 года.

В конце августа 2015 года в Сети появился видеоролик, в котором неизвестный рассказал о том, что Моргачев приказал своим подчиненным отремонтировать за свой счет два помещения для приема гостей на втором этаже здания УГИБДД, купить мебель и бытовую технику. Всего на это было потрачено около трех миллионов рублей.

Его приговорили к одному году лишения свободы условно, однако вину он так и не признал.

Алексея Волкова подозревают во взятке на полмиллиона рублей

Алексея Волкова задержали 16 января этого года по подозрению во взятке в полмиллиона рублей. По версии следствия, Волков получил деньги за то, чтобы местный бизнесмен мог взять в аренду муниципальную землю, а после перевести участок в частную собственность. Полмиллиона рублей чиновник получил через посредника, который не догадывался, что несет взятку.

Кратковского приговорили к трем годам исправительной колонии

Ростовский бизнесмен Виталий Кратковский был помощником члена Совета Федерации Валентины Петренко . 24 октября 2017 года его признали виновным в крупном мошенничестве.

В конце ноября 2016 года Кратковский пообещал владельцу здания на улице Совхозной, которое должны были снести, добиться отмены сноса. Для придания большего веса собственным словам бизнесмен показал удостоверение помощника члена Совета Федерации. Деньги он якобы собирался передать в виде взятки, но кому именно, Кратковский не уточнил.

Свою вину подсудимый признал лишь частично. Он утверждал, что просил только миллион рублей. Суд назначил Кратковскому наказание в виде трех лет исправительной колонии общего режима.